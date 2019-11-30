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Solakoğlu’ndan Emniyet Müdürü Keskin’e ziyaret

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mücahit Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ve Zabıta Amiri Ali Sami Kamış, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mücahit Keskin’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İzmit halkının huzuru ve esenliği için gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mücahit Keskin’ i tebrik edip, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Solakoğlu, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediyemizin daha önce yapmış olduğu çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen emniyet çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ KESKİN’DEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır da İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mücahit Keskin’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “İzmit halkının huzuru ve esenliği hususunda omuz omuza vererek başarılı çalışmalar yapacağımıza yürekten inanıyorum.” İfadelerini kullandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin de nazik ziyaretlerinden dolayı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, her zaman zabıtanın yanında olduklarının altını çizdi.

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