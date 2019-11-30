Şairler ve Ozanlar Derince’de buluştu

Başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, organizasyonu düzenleyen KOŞEDER Başkanı Osman Nuri Koçak ve Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 'Şairler ve Ozanlar Gecesi' adı altında düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Zafer Kazancı, Murat Piroğlu, Serdar Alyakut, Emrah Cevheri, Kadir Ayan, Metehan Polat ve Zeki Akalın ile daha birçok ozan, şair ve edebiyatçı Derincelilerle buluştu.

HEDEFİMİZ ANADOLU KÜLTÜRLERİNİ YAŞATMAK

Gecede bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte birbirinden değerli konuklarımızla bir aradayız. Milli kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizler de Derince Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetleri önemsiyor, destekliyoruz. Bu akşam ilk olan Geleneksel Şairler ve Ozanlar Gecesi buluşmaları yine bu kültür merkezimin çatısı altında düzenli olarak devam edecek. Yaz dönemi için ise STK’larımızla birlikte bir etkinlik takvimi belirleyeceğiz. Hedefimiz Anadolu kültürlerini ilçemizde en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak” dedi. Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Koçak da yaptığı konuşmada katkılarından dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.