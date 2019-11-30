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Rizeliler, Ellibeş’i ağırladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Rizeliler Derneği’nin konuğu oldu.
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Rizeliler Derneği’nin kahvaltıda misafiri oldu. Yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Osman Çakır’ın ev sahipliği yaptığı kahvaltı organizasyonuna Selçuk Çakıroğlu da katılım gösterdi. Kahvaltıda yerel ve ulusal sorunlar konuşuldu.

"ÜLKE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİ"

Ülkenin ekonomik sorunlarına değinen Ellibeş; “ Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçti. Ekonomik veriler gelecek yıl için iyimser bir tablo sunmaya başladı. Ancak terör eskiden olduğu gibi öncelikli sorun olmaktan çıkmaya başlamıştır. Fakat işsizlik şu anda hem ilimizin hem de ülkemizin birinci sorunudur. İnşallah bu sorunu da kısa zamandaki ekonomideki iyileşme ile birlikte kısa zamanda atlatacağız” dedi.

“ARTIK BİZİ KİMSE TUTAMAZ”

Ellibeş konuşmasının devamında; “Faizlerin düşmesine rağmen dövizin artmaması cumhurbaşkanımızın merkez bankası başkanını görevden alıp yerine yardımcısını atamasının yerinde bir karar olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Silah, Helikopter, gemi, tank gibi yerli üretime yapılan yatırımlar, ülkemizin daha bağımsız hale gelmesi için önemli faktörlerdir. Hem iç hem de dış baskılara rağmen bu yatırımları yapıyoruz. Bir sürü ülkelerin baskılarına rağmen cumhurbaşkanımızın iradesi ile Akdeniz’deki doğal gaz arama çıkarma mücadelesi kesintisiz devam etmektedir. Ola ki bir rezerv yakalarsak, siz o zaman ülkemizi görün. Artık bizi kimse tutamaz” diye konuştu.

 

 

 

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