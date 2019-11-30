Kandıralılar çınarları unutmadı

Kocaeli Kandıralılar Derneği, Kandıra’da yaşayan 80 yaşını tamamlayan 10 önemli isim için bugün İzmit Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde plaket töreni gerçekleştirdi. Törene, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kaymak, dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, CHP İl Başkan Vekili Hüseyin Acurman, Biz İzmitizPlatofrmuBaşkanı Hüseyin Erol ve dernek üyeleri katılım sağladı.

“ÖZEL BİR YERDEYİZ”

Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kaymak yaptığı konuşmada, “Kandıra bizim için ortak bir değer. İlk Türkleşen yerlerden biri. Ayrıcalıklı, özel bir yerdeyiz. Özel yerin özel evlatlarıyız. Kocaeli’nin incisi Kandıra. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaymak’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, “Derneğimiz güzel programlarını devam ettiriyor. Bu vefalı programları yapan tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Burayı şereflendiren büyüklerimizi ve gençlerimizi de selamlıyorum. Kandıra aslında İzmit’i de kucaklıyor” dedi.

PLAKET VERİLDİ

Akçakoca İlkokulu Müdürü Hüseyin Kocatürk(90), Futbolcu Tezer Soltan (83), Ebe Rabiye Acurman (83), Çiftçi Rafet Bayram (82), Rahmiye Cansever (82), Mimar Okan Gürsoy (80), Yalova Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Gürcan (80), emekli Astsubay Erhan Maviş (80), Kandıra Lisesi Müdürü Bekir Taşçı (80), Yetkin Saner’e (82) plaket ve Yılmaz Özdil’in imzalı “Mustafa Kemal” isimli kitabı verildi. Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.