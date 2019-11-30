Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:45 TSİ- Gündem G: Bugün 17:52 TSİ

SUMOTAŞ’ta Marika güven tazeledi

Kartepe Suadiye’de 1993 yılında kurulan, 500’e yakın üyesiyle ilimizin en büyük nakliye kooperatiflerinden biri olan Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde düzenlenen kongrede mevcut Başkan Marika Mehmet Top 106 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

491 üyesi bulunan Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin (SUMOTAŞ) 3’üncü olağanüstü kongresi kooperatifin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Marika Mehmet Top ile Muharrem Topçu’nun aday olduğu kongrede seçim açık oylama usulü gerçekleştirildi. Kullanılan 184 oyun 106’sını alan Marika Mehmet Top yeniden başkanlık görevine seçilirken, Muharrem Topçu ise 78 oy aldı. SUMOTAŞ’ın kongresinde dikkat çeken detaylardan biri de alınan geniş güvenlik önlemleri oldu. Kongrenin yapıldığı bina içerisinde ve çevresinde yaklaşık 15 polis memuru görevlendirildi. Polisler salona giren herkese üst araması yaptı.

GİZLİ OYLAMA İSTEDİLER

Kogrede divan oluşturulduktan sonra dilek ve temenniler bölümünde konuşmalar gerçekleştirldi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı bu bölümüm sonunda bazı SUMOTAŞ üyeler başkanlık seçiminin sandık kurularak gizli şekilde yapılmasını istedi. Bu sırada kongre salonu iyiden iyiye gerildi. Tartışmalar yaşanmaya başladı. Başkan adaylarından olan Muharrem Topçu divan masasına vurarak, “Madem seçimi açık oylamayla yapıyorsunuz, bende adaylıktan çekiliyorum” diye çıkıştı. Daha sonra üyeler Muharrem Topçu’yu sakinleştirdi. Konuşmaların ardından açık oylama yapıldı. Mevcut başkan Marika Mehmet Top 106 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçilirken Topçu ise 78 oy aldı.

SEÇİMİN KAZANANI KAYBEDENİ YOK

Kongreyi değerlendiren SUMOTAŞ Başkanı Marika Mehmet Top, “Biz bir aileyiz. Ailenin içerisinde bazen küslükler ve dargınlıklar olabilir. Fakat kol yen içinde kalır. Burada bizlerin amacı SUMOTAŞ’a hizmet etmektir. Bizim aramızda bazen ses yükseklikleri olabilir fakat biz güçlü bir aileyiz. Farklı görüşlere her zaman saygı duymak zorundayız. Memleketimiz, ilimiz, ilçemiz için kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Seçimin kazananı, kaybedeni yoktur. Hep birlikte SUMOTAŞ için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde farklı projelerimiz olacak, bunları da ilerleyen günlerde paylaşacağız” dedi.

MARİKA MEHMET TOP LİSTESİ

Marika Mehmet Top Mehmet, Yılmaz Nusret Adıgüzel, Mustafa Semer, Adnan Bilaloğlu, Zekeriya Aktürk, Mehmet Atmaca,

DENETLEME

Fatih Ayvazoğlu, Fatih Özyılmaz, Mustafa Eryılmaz

MEHMET TOP’UN LİSTESİ

Muharrem Topçu, Salih Kara, Muharrem Türkel, Vedat Doğan, İsa Karataş, Mustafa Ayhan, Remzi Asker

DENETLEME

Fatih Göl Muharrem Doğan Süleyman Türeli

Bugün 17:45 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yola çıkacaklar dikkat! TEM kapanacak... mask
Yola çıkacaklar dikkat! TEM kapanacak...
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
İzmit’te tehlike saçan metruk bina yıkıldı mask
İzmit’te tehlike saçan metruk bina yıkıldı
25 bin yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi! mask
25 bin yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi!
Kocaelispor’un efsaneleri Efe için ter döktü mask
Kocaelispor’un efsaneleri Efe için ter döktü
Goodyear üretimi yarın durduruyor mask
Goodyear üretimi yarın durduruyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor

GALERİ

Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL