SUMOTAŞ’ta Marika güven tazeledi

491 üyesi bulunan Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin (SUMOTAŞ) 3’üncü olağanüstü kongresi kooperatifin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Marika Mehmet Top ile Muharrem Topçu’nun aday olduğu kongrede seçim açık oylama usulü gerçekleştirildi. Kullanılan 184 oyun 106’sını alan Marika Mehmet Top yeniden başkanlık görevine seçilirken, Muharrem Topçu ise 78 oy aldı. SUMOTAŞ’ın kongresinde dikkat çeken detaylardan biri de alınan geniş güvenlik önlemleri oldu. Kongrenin yapıldığı bina içerisinde ve çevresinde yaklaşık 15 polis memuru görevlendirildi. Polisler salona giren herkese üst araması yaptı.

GİZLİ OYLAMA İSTEDİLER

Kogrede divan oluşturulduktan sonra dilek ve temenniler bölümünde konuşmalar gerçekleştirldi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı bu bölümüm sonunda bazı SUMOTAŞ üyeler başkanlık seçiminin sandık kurularak gizli şekilde yapılmasını istedi. Bu sırada kongre salonu iyiden iyiye gerildi. Tartışmalar yaşanmaya başladı. Başkan adaylarından olan Muharrem Topçu divan masasına vurarak, “Madem seçimi açık oylamayla yapıyorsunuz, bende adaylıktan çekiliyorum” diye çıkıştı. Daha sonra üyeler Muharrem Topçu’yu sakinleştirdi. Konuşmaların ardından açık oylama yapıldı. Mevcut başkan Marika Mehmet Top 106 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçilirken Topçu ise 78 oy aldı.

SEÇİMİN KAZANANI KAYBEDENİ YOK

Kongreyi değerlendiren SUMOTAŞ Başkanı Marika Mehmet Top, “Biz bir aileyiz. Ailenin içerisinde bazen küslükler ve dargınlıklar olabilir. Fakat kol yen içinde kalır. Burada bizlerin amacı SUMOTAŞ’a hizmet etmektir. Bizim aramızda bazen ses yükseklikleri olabilir fakat biz güçlü bir aileyiz. Farklı görüşlere her zaman saygı duymak zorundayız. Memleketimiz, ilimiz, ilçemiz için kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Seçimin kazananı, kaybedeni yoktur. Hep birlikte SUMOTAŞ için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde farklı projelerimiz olacak, bunları da ilerleyen günlerde paylaşacağız” dedi.

MARİKA MEHMET TOP LİSTESİ

Marika Mehmet Top Mehmet, Yılmaz Nusret Adıgüzel, Mustafa Semer, Adnan Bilaloğlu, Zekeriya Aktürk, Mehmet Atmaca,

DENETLEME

Fatih Ayvazoğlu, Fatih Özyılmaz, Mustafa Eryılmaz

MEHMET TOP’UN LİSTESİ

Muharrem Topçu, Salih Kara, Muharrem Türkel, Vedat Doğan, İsa Karataş, Mustafa Ayhan, Remzi Asker

DENETLEME

Fatih Göl Muharrem Doğan Süleyman Türeli