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Mehmet Aksu hayatını kaybetti

İlimizin tanınmış simalarından olan, Ekcan ve Kavanlar'da yıllarca yöneticilik yapan Mehmet Aksu KOAH'a bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Aksu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbeul'daki Selimiye Camii'den kaldırılacak

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İlimizin bilinen simalarından, Kavanlar ve Ekcan'da uzun yıllar yöneticilik görevlerini üstlenen, Şenol Aksu'nun babası Mehmet Aksu bir süreden bu yana mücadele ettiği KOAH rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Vefatı ile ailesini ve sevenlerini derinden üzen Aksu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbul'daki Selimiye Camii'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. 

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