Umuttepe'de köpek endişesi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampusunda sabah saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Buna göre bir grup köepk hem yoldan geçen arabalara saldırdı hem de öğrencileri tedirgin etti. Sağa sola koşuşturan köpekler durakta bekleyen öğrencilere zor anlar yaşattı. Herhangi bir ısırma vakasının yaşanmadığı olayda köpeklerin ruh hali öğrencilerği korkuttu. Konu hakkında açıklama yapan öğrenciler, köpeklerden rahatsız olmadıklarını ancak grup halinde dolaştıklarına doğal olarak bir tedirginliğin meydana geldiğini belirttiler.