Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampusunda sabah saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Buna göre bir grup köepk hem yoldan geçen arabalara saldırdı hem de öğrencileri tedirgin etti. Sağa sola koşuşturan köpekler durakta bekleyen öğrencilere zor anlar yaşattı. Herhangi bir ısırma vakasının yaşanmadığı olayda köpeklerin ruh hali öğrencilerği korkuttu. Konu hakkında açıklama yapan öğrenciler, köpeklerden rahatsız olmadıklarını ancak grup halinde dolaştıklarına doğal olarak bir tedirginliğin meydana geldiğini belirttiler.
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Umuttepe'de köpek endişesi
Umuttepe'de sabah saatlerinde bir grup köpek öğrencilere zor anlar yaşattı
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Yorumlar
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Meral Karasu - Uzaya yollayın garipleri hayvan insandan fazla tehlike saçmaz aşı ol yeterli her kimseniz insandan koruyun kendinizi ki keza iki başını okşa o hayvanın oda korur sizi?işinize gelen yorumlarıda onaylamayın adil tarafsız olun?
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