Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:10 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:45 TSİ

O okulun velileri dikkat!

İlimizde de faaliyet gösteren özel okullar arasında yer alan Doğa Koleji’ne borçları nedeniyle icra geldiği ve 4 aydan bu yana maaş alamayan öğretmenlerin yarın derse girmeyecekleri öğrenildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2011 yılında Yahya Kaptan Mahallesi Salkımsöğüt Caddesi Saray Evleri’nde, 2015 yılında ise Başiskele Atakent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 72’de eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Buna göre kurumdan alacaklı olan şahısların İstanbul Anadolu İcra Dairesi’ne başvurması sonucu okulun hesaplarına el konulduğu ve kurumun yaklaşık 4 aydan bu yana öğretmen maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiği öğrenildi.

 HESAPLARA HACİZ İŞLEMİ

 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2019 tarihinde 15 il valiliğine bir yazı göndererek Doğa Koleji’nin de bünyesinde bulunduğu Asist Öğretim Kurumları A.Ş. içerisinde faaliyet gösteren okullara, öğrenci öğrenim ücreti adı altında gönderilen paraların kurumun borçlarına karşılık hacze uğrayacağını belirtti. Kurum içerisindeki mali krizden nasibini alan öğretmenlerin yaklaşık 4 aydan bu yana maaş sorunu yaşadıkları ve yarın ders başı yapmama kararı aldıkları öğrenildi.

 VELİLER MAĞDUR OLDU

 Öte yandan bazı velilerin sene başında kredi çekerek çocuklarını Doğa Koleji’ne gönderdiği ve daha sonra çocuklarını farklı okullara yazdırmaları nedeniyle kurumdan alacaklı duruma düştükleri öğrenildi. Bazı velilerin kurum bünyesinde kalan paralarını alamadıkları ve bu nedenle ciddi mağduriyet yaşadıkları kaydedildi. Kurumdan alacağı olan velilerin alacaklarının hesaplarına yatmasını istedikleri aktarıldı.

Bugün 09:10 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece mask
Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı mask
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı mask
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı
Özel Seymen Eğitim Kurumları KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı mask
Özel Seymen Eğitim Kurumları KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı
Özel Verimli öğretmenleri enerji depoladı mask
Özel Verimli öğretmenleri enerji depoladı
Bilgi Köprüsü’nden Çubuklu’ya kitap hediyesi mask
Bilgi Köprüsü’nden Çubuklu’ya kitap hediyesi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL