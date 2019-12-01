O okulun velileri dikkat!

2011 yılında Yahya Kaptan Mahallesi Salkımsöğüt Caddesi Saray Evleri’nde, 2015 yılında ise Başiskele Atakent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 72’de eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Buna göre kurumdan alacaklı olan şahısların İstanbul Anadolu İcra Dairesi’ne başvurması sonucu okulun hesaplarına el konulduğu ve kurumun yaklaşık 4 aydan bu yana öğretmen maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiği öğrenildi.

HESAPLARA HACİZ İŞLEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2019 tarihinde 15 il valiliğine bir yazı göndererek Doğa Koleji’nin de bünyesinde bulunduğu Asist Öğretim Kurumları A.Ş. içerisinde faaliyet gösteren okullara, öğrenci öğrenim ücreti adı altında gönderilen paraların kurumun borçlarına karşılık hacze uğrayacağını belirtti. Kurum içerisindeki mali krizden nasibini alan öğretmenlerin yaklaşık 4 aydan bu yana maaş sorunu yaşadıkları ve yarın ders başı yapmama kararı aldıkları öğrenildi.

VELİLER MAĞDUR OLDU

Öte yandan bazı velilerin sene başında kredi çekerek çocuklarını Doğa Koleji’ne gönderdiği ve daha sonra çocuklarını farklı okullara yazdırmaları nedeniyle kurumdan alacaklı duruma düştükleri öğrenildi. Bazı velilerin kurum bünyesinde kalan paralarını alamadıkları ve bu nedenle ciddi mağduriyet yaşadıkları kaydedildi. Kurumdan alacağı olan velilerin alacaklarının hesaplarına yatmasını istedikleri aktarıldı.