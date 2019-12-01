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Kocaeli'de afetlere karşı akıl almaz toplantı

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Defin Hizmet Grubu toplantısı Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi
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Deprem kuşağında bulunan ülkemizde deprem ve diğer afetlere yönelik hazırlıklar büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Defin Hizmet Grubu, ana çözüm ortağı olarak Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı öncülüğünde toplantı gerçekleştirdi. Kocaeli Fuar Alanı Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan toplantı, destek çözüm ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilirken toplantıda olası afetlerde defin hizmetinin daha hızlı ve düzenli yapılması üzerine karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil ve Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, YİKOP (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri Mezarlıklar Müdürlükleri’nden yönetici, uzman ve sorumlu personeller katıldı.

TURAN “DEPREM VE AFETLERE KARŞI HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu ve Kocaeli’nden aktif fayların geçtiğini belirtti. Turan, “Olası deprem ve diğer afetlere karşı bizler, plan ve programımızı önceden yapıyoruz. Deprem ve afetlerin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğimiz için bizim her zaman deprem ve afetlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Biz Kocaeli olarak depremin tecrübesini 1999 depreminde yaşadık ve gördük” dedi. Toplantıda Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ise afetlere yönelik hazırlanan plan ve program ile ilgili katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil, defin hizmet grubunun hazırlanan yeni planı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Sevil, yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için katılımcı kuruluşlara düşen görevleri aktararak hazırlıkların güncelleneceğini ve eksiklerin giderileceğini ifade etti.

 BÜYÜKŞEHİR ANA ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK ÖNCÜLÜK EDİYOR

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nü bünyesinde barındıran Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığında toplanan Defin Hizmet Grubu’nun ana çözüm ortağı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyet gösteriyor. Grubun diğer destek çözüm ortakları arasında Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, YİKOP (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), İl Nüsus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri Mezarlıklar Müdürlükleri yer alıyor.

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Yorumlar

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By Person - Doğal afetlerde ölecekleri nasıl defnedeceğimizi 2. Plana bırakıp bu afetlerde insanların yaşamsal faaliyetlerinin kaybını minimum düzeyde olması için çabalamamız ile minimum vefat ve sakatlık durumu için doğru veri ve araştırmalar ile çalışma yapmamız gerekmez mi?

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 09:43

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