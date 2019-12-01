Nail Baki mutluluğa evet dedi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti (DP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan,Havva ve Hayrettin Baki’nin oğlu Nail Baki, Katerina ve Vasili Kolomicychuk’un kızı Nila ile dünya evine girdi. Cem ve Beyazıt isimli iki erkek çocuk sahibi Nail Baki ile Darina isimli çocuk sahibi Nila’nın nikahı İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

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Nikaha AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yerel seçimlerde CHP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Çakar, gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal, eşi Seda Ünal ve çocukları Nida ile Fatih, çiftin ailesi, akrabaları ve yakınları katılım sağladı. İzmit Belediyesi Nikah Memuru Altan Sağdıç tarafından kıyılan nikahta çift, mutluluğa “evet” dedi.