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CHP'de kazan kaynıyor

CHP içindeki muhalifler, İnce’nin vurgusunu yaptığı parti içindeki ‘çete’nin ortaya çıkarılmasını bekliyor.

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CHP’de Sözcü gazetesinde Rahmi Turan’ın yazdığı ve kaynak olarak da gazeteci Talat Atilla’yı gösterdiği “Muharrem İnce Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü” iddiası, karşılıklı açıklamaların ardından mahkemeye kadar taşındı. Söz konusu kriz sonrasında CHP yönetimi ve İnce bir süre konuşmama kararı aldı. Ancak, parti içi muhalefet konuyu kapatmadı.

KURULTAY KIZIŞACAK 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili “Saray’a gidenleri biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun kendilerine tuzak kurduğunu ancak, tuzağın bumerang gibi kendisine döndüğünü belirten parti içi muhalefet bu konunun üstünün örtülemeyeceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘biliyorum’ dediği bu ismi açıklaması gerektiğini ifade eden muhalifler, açıklamazsa kurultayda iç çekişmenin artacağını kaydediyor.

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