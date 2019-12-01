Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:20 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:58 TSİ

Karşılıksız çekte yeni düzenleme

Hem iktidar partisinin, hem de muhalefetin gündeminde olan çoğu orta ölçekli esnaf olan 200 bin kişiyi ilgilendiren 'karşılıksız çeke hapis cezası'nda yeni bir süreç başladı.
mask

Karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası alanların sayısının artması nedeniyle, sorunun çözümü konusunda yapılan çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, hapis cezasından önce "yeni bir kademe" getirilmesi planlanıyor. Düzenleme, hapis cezasından önce çekleri karşılıksız çıkanlara üç yıl yeni bir süre tanınmasını öngörüyor. 200 bin kişinin bu kapsamda olduğu ve daha çok orta sınıf esnafın sorun yaşadığı bilgisi verildi. Edinilen bilgiye göre, hem iktidar partisinin, hem de muhalefetin gündeminde olan bu konuyla ilgili süreç başladı. AKP kurmaylarıyla, Adalet Bakanlığı bürokratlarının katıldığı toplantıda, ortaya atılan bir kaç formül içinden "cezanın üç yıl süreyle ertelenmesi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

200 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çoğu orta ölçekli esnaf olan 200 bin kişiyi ilgilendiren bu konuda, AKP milletvekilleri özellikle kendi seçim bölgelerinden çok fazla şikayet aldıklarını dile getirmişlerdi. Konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da iletilmesinin ardından, çalışma başlatıldı. Yasa gereği, çeklerin karşılıksız çıkması durumunda verilen sürede ödeyemeyenlere ikinci kademe olarak hapis cezası uygulanıyor. Yapılan çalışmada, hapis cezasının tamamen kaldırılması yerine, bir ara kademe yaratılması ve borcun ödenmesi için üç yıl süre tanınması planlanıyor. Mevcut borcun yeniden yapılandırılmasının da önerildiği ve değerlendirmeye alındığı belirtiliyor. Çalışmayı yapan AKP kurmayları, bu durumda olan kişilerin orta ölçekli işletmeler olduğunu, büyük bölümünün yanında en az 100 kişi çalıştığını, hapis cezasının hem işyerinin kapanması, hem de çok sayıda kişinin işsiz kalması sonucu doğuracağını anlattılar. 

CHP'NİN DE TEKLİFİ VAR 

Daha önce de AK Parti'nin grup yönetimi toplantısında, karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması tartışılmıştı. AKP kurmayları, "Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var" demişlerdi. Bu konuda CHP'nin verdiği bir yasa teklifi de bulunuyor.

Bugün 10:20 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karşılıksız çekte yeni düzenleme mask
Karşılıksız çekte yeni düzenleme
Son dakika: Karar verildi! Yeni yılda plastik poşet fiyatları... mask
Son dakika: Karar verildi! Yeni yılda plastik poşet fiyatları...
Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın mask
Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti mask
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti
Süt taleplerine yetişemiyor mask
Süt taleplerine yetişemiyor
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi? mask
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL