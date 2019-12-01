Ocak ayı asgari ücret çalışanı için ayrı bir anlam ifade ediyor. Hükümet aralık ayında yapacağı zam ile birlikte milyonlarca asgari ücretlinin maaşını belirleyecek. İlk toplantı pazartesi günü... İşçinin beklentisi gitgide artarken sık sık sorulan soru "Asgari ücret ne kadar olacak?" şeklinde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Agari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek için toplanacak. Beş Hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ’ten 5, İşveren Sendikaları Konfederasyonundan 5 kişi masada olacak. İlk toplantıda taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini masaya getirecek. İşçi kesimini bugüne kadar TÜRK-İŞ temsil etti. Ancak bu yıl TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’in de görüşlerini aktaracak. İşçi kesimi bir işçinin aylık yaşam maliyetinin dikkate alınmasını istiyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu rakamın 2 bin 578 TL olduğunu ve asgari ücretin en az bu kadar olması gerektiğini açıkladı.