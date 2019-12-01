AKP’de seçim heyecanı başladı

AKP genel merkez tarafından iller arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla delege seçim takviminde değişikliğe gidilmiş, ilçe delege seçim takvimi 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olacağı bildirilmişti. AKP Kocaeli’de ise delege seçimleri bugün (1 Aralık) itibariyle başladı. 1,4 ve 8 Aralık tarihleri arasında Kocaeli’nin bütün ilçelerinde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Her ilçeden 400’er delege seçilecek.
HEYECANLI YARIŞ
Bugün İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’de sabah 10.00 itibariyle delege seçimleri başladı. İzmit’te sabah erken saatlerinde 15 ilçenin sandıkları ilçe binasına kurulurken diğer ilçelerin ise kendi mahallelerinde sandık kuracakları öğrenildi. İzmit ilçede Erenler, Yahyakaptan, Gündoğdu, Terzibayırı, Akçakoca, Kozluk, Ömerağa, Tepecik, Veliahmet, Zabıtan,Cumhuriyet, Hacıhasan, Şirintepe, Karabaş, Zabıtan,İzmit ilçelerinin sandıkları kuruldu. Seçimlerde parti üyeleri gelerek oylarını kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz