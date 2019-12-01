Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:16 TSİ

AKP’de seçim heyecanı başladı

AKP’de bugün 5 ilçede delege seçimleri başladı. İzmit’te sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri İzmit İlçe Binası’nda ve kendi mahallelerinde oy kullanıyor

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

AKP genel merkez tarafından iller arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla delege seçim takviminde değişikliğe gidilmiş, ilçe delege seçim takvimi 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olacağı bildirilmişti. AKP Kocaeli’de ise delege seçimleri bugün (1 Aralık) itibariyle başladı. 1,4 ve 8 Aralık tarihleri arasında Kocaeli’nin bütün ilçelerinde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Her ilçeden 400’er delege seçilecek.

HEYECANLI YARIŞ 

Bugün İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’de sabah 10.00 itibariyle delege seçimleri başladı. İzmit’te sabah erken saatlerinde 15 ilçenin sandıkları ilçe binasına kurulurken diğer ilçelerin ise kendi mahallelerinde sandık kuracakları öğrenildi. İzmit ilçede Erenler,  Yahyakaptan, Gündoğdu, Terzibayırı, Akçakoca, Kozluk, Ömerağa, Tepecik, Veliahmet, Zabıtan,Cumhuriyet, Hacıhasan, Şirintepe,  Karabaş,  Zabıtan,İzmit ilçelerinin sandıkları kuruldu. Seçimlerde parti üyeleri gelerek oylarını kullandı. 

Bugün 10:32 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti mask
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu mask
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu
Başkan Ellibeş de oyunu verdi mask
Başkan Ellibeş de oyunu verdi
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek mask
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar mask
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL