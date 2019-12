MMO’dan mesleğin duayenlerine plaket

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) 65. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi tarafından düzenlenen organizasyonla,meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelere Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da düzenlenen bir törenle onur plaketi takdim etti. Programda konuşan MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi; “Taş üstüne taş koyan mesleğin duayenlerinin, başarılarını onur plaketiyle taçlandırmak istedik. 50, 40 ve 25 yıl boyunca emek veren ustalarımızı, meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Plaket takdim törenine; TMOOB MMO Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Mehmet Yıldırım, MMO Kocaeli Şubesi Önceki Dönem Başkanları Ünal Özmural, Nedim Kara, MMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdemir, KOÜ Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç, Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, MMO Kocaeli Yönetim Kurulu üyeleri ve şube üyeleri katıldı.

KÜREKÇİ: BU ODA ÜLKENİN GÖZBEBEĞİDİR

Plaket takdim töreninde ilk konuşmayı yapan MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, “TMMOB 65 yıl önce ilk genel kurulu ile ülkenin gözbebeği kuruluşlarından biri oldu. Bugün sayımız 600 binleri buldu. Mesleki sorunlarımızın halkın sorunlarından bağımsız olmadığını düşünen bir örgütüz. Meslekte 25, 40 ve 50. yıl plaketlerini almak için buraya gelen üyelerimize ve tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum. Meslekte geçirdikleri bu kadar onurlu yılın plaketlerini vermek büyük bir gurur. Geleceğimiz olan gençlerimizle ustalarımızın bir arada olması da bizler için onurdur. Gerek öğrenci üyelerimiz gerekse sizler iyi ki varsınız. Umarım daha nice yıllar yaşarsınız ve bu mesleği onurla taşırsınız” dedi.

“VATANDAŞIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR”

Kürekçi sözlerinin devamında; “Sanayinin demokrasi ve kuvvetler ayrılığından ayrı olduğunu kimse ifade edemez. Demokrasi ortadan kalkmışsa birçok konuda eksiklik vardır. Biz ülkemizde tek telefonun dahi üretilmediğini biliyoruz. Oda olarak ülkemizin her alanda gelişimine katkımız olsun diye mücadele ediyoruz. Ülkede yaşanan krizle ilgili de hiç kimse kriz bizi etkilemedi diyemez. Oda olarak ekonomik durumları da yakinen görüyoruz, sanayileşen ve demokratikleşen ülkenin takipçisiyiz. Ülkenin her sorununa duyarlılık gösteren bir oda olarak vatandaşımızın derdiyle dertlenmekteyiz. Eşlerimiz ve çocuklarımız da yanımızda olmasa bu ülkeye fayda sunmamız mümkün olmayacaktı. Meslekte bunca yıl vermiş olan ustalarımızın yıllarını tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜYE SAYIMIZ 66 YILDA 110 BİNİ GEÇTİ”

Kürekçi’den sonra konuşan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener; “Öncelikle hayatın zorlukları içinde işinden ailesinden zaman çalarak, meslekte 25, 40, 50. yıl onuruna ulaşan kıymetli meslektaşlarımızı, üyelerimizi emeklerinden dolayı kutluyorum. Bir mesleği uzun yıllar sürdürebilmek herkese nasip olmaz. MMO Kocaeli Şube Başkanımız Murat Kürekçi’ye de bu özel güne verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz Oda olarak 65 yılı devirdik ve 66. yıla girdik. 902 üye ile yola çıktık, bugün 110 bin üyeyi aşmış durumdayız. 18 şube 897 il ilçe temsilciliği, Bin 500’ü aşan iş yeri temsilciliği, 16 uygulamalı eğitim merkezleri, akredite muayene kuruluşumuz, 750’ye yakın çalışanımız, ülkenin her yerinde düzenlediğimiz kongre ve paneller ile büyük bir örgütüz. Hepimizin bunda payı var. Dönem başında 38 eğitim programımız vardı. Yılsonunda 120’ye tamamlayacağız. Bu çalışmalarımızla ve de başarılarımızla biz kamuoyunda saygın bir yere eriştik. Ulaştığımız oda sayısı, üye sayısı ve mesleki hizmetlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

‘ODAMIZ KAMUSAL MESLEKİ SÜRECİN DIŞINA İTİLİYOR”

Yener sözlerini; “TMMOB’un etkinlik alanları, oda-üye ilişkileri, kamu tüzel kişiliği dönem dönem saldırı altında olabiliyor ve kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılıyor. Ülkemiz oldukça karanlık bir dönemdedir ve bu gerçeği de her an hissediyoruz. Örgütlerimizi ve meslek alanlarımızı koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Her düzeyde, eşitlikçi özgürlükçü, aydınlanma planlama kalkınma istihdam yükümlülüğü güdüyoruz. Kamu-toplum yararlarını ve bu yönde ilerleyen mücadelemizin kararlılığını koruyacağız” şeklinde tamamladı.

PLAKET TAKDİMİ

Konuşmaların ardındanmeslekte onur plaketleri takdimi yapıldı. Meslekte 50. yılını dolduran Oda üyeleri Salih Erdem ve Necati Atalay’a TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener plaketlerini takdim etti. Oda üyeleri Nurettin Oler, Hüseyin Sezer’e ise 50. yıl plaketlerini MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi takdim etti. Meslekte 40. Yılını dolduran Metin Polat, Tevfik Tombaloğlu’na plaketini KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Mehmet Yıldırım takdim etti. Ertuğrul Kemaloğlu, Yaşar Balık’a 40. yıl plaketlerini KOÜ Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç takdim etti. Meslekte 25 yılını dolduran Gökşin Terzi'ye plaketini MMO geçmiş dönem Başkanları'ndan ÜnalÖzmural takdim etti. Meslekte 25 yılını dolduran Gürcan Cankurt ve Murat İbrahim Güner'e plaketini MMO Kocaeli Şube Başkan Vekili Emrah Aydemir takdim etti.

Meslekte 50. yılını dolduranlar:

Salih Erdem, Necati Atalay, Nurettin Oler, Hüseyin Sezer, Yusuf Akın.

Meslekte 40. yılını dolduranlar:

Nurettin Kalaycı, Ekrem Tosuner, Nadir Atıgan, Muhammet Semih Gürbora, Metin Polat, Mustafa Demir, Ertuğrul Kemaloğlu, Yaşar Balık, Recep Çak, Halil İbrahim Büyükakman, İlhan İnceler, Mehmet Bülent Tunçel, Eyyüp Aydeniz, Mehmet Gökçen Koşu, Aysun Yücel, Mehmet Reha Güllü, İrfan Yardım, Süleyman Annak, Mevlüt Ünal, Ercan Çeviren, Mehmet Emin Taner, Enis Soykan, Mehmet Keyif, Cemalettin Kalaycı, Yusuf Ziya Balkan, Ömer Taştekin, Kenan Ahmet Ateş.

Meslekte 25. yılını dolduranlar:

Nuri Erdoğdu, Gökşin Terzi, Ataner Temel, Cemil Aydın, Gürkan Cankurt, Murat İbrahim Güner, Bülent Akkol, Sami Korkmaz, Namık Ünlü, Latife Gürdal, Murat Konuk, Lokman Fatih Soylu, Mustafa Tekin Kubilay, Özgür Kaya, Bülent Aydemir, Ali Ferhat Ciğerli, Haydar Bozyer, Süleyman Alper Candar, Haluk Özgür Acar, Yalçın Yaşar, Yusuf Sıtkı Tatlıdede, Mehmet Şahin Sırmacı, Dilek Özlem Esen, Yüksel Akova, Yücel Kırtman, Göksel Genç, Ceyhan Koçak, Mehmet Morgül, Levent Burhanoğlu, Ali Ekber Kaya, Tahir Eryiğit, İsmet Sancak, Aziz Armağan Arıcı, Levent Arın, Murat Alpay, Yaşar İslamoğlu, Kenan Bayındır, Mustafa Kemal Akıncıoğlu, Ferziye Karadeniz, Muzaffer Çakmakçı, Kazım Ersan.

DUAYENLERE KYÖD’DE ÖZEL GECE

Plaket törenin ardından program, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde mesleğinde 25, 40 ve 50. Yılını dolduran duayenlere verilen özel yemekle devam etti. Gecede kısa bir konuşma yapan MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi; “Plaket takdim törenimizden sonra düzenlediğimiz gecemiz yine siz kıymetli duayenlerimiz içindir. Birçok başarıya imza atmış olan duayenlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu geleneksel gecelerimiz diğer dönemlerimizde de devam edecektir. İyi ki demokratik mühendisler bu odayı yönetiyor. Önümüzdeki haftalarda da kent sempozyumu yapacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Birlikte ürettiğimiz bu odayı birlikte yönetmeye, mücadeleye etmeye devam edeceğiz” dedi. Ardından konuşan TMOOB MMO Başkanı Yunus Yener; “Bu güzel ve özel gecede emeği geçen Kocaeli Şube Başkanımız’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin geçmiş dönemdeki ekonomik sıkıntılarının devam etmemesi adına yaptığımız çalışmalarımız, konferanslarımız da devam edecek. Biz bu mücadelelerle 65 yılı bitirdik, 66’ıncı yıla girdik. Bu gece de emeklerimizi eğlenerek kutlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.