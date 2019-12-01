Gölcük Pirireis’te anlamlı buluşma

1960 – 1970 ve 1980 yıllarında Gölcük Pirireis İlkokulu’nda görev yapan 40 öğretmen emekli olduktan sonra ülkemizin çeşitli illerine giderek, oraya yerleştiler. Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenler, ikamet ettikleri illerden okula gelerek, anılarını tazelediler. Düzenlenen program Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Okul Müdürü Güven Kaya ve mevcut öğretmenler de katıldı. Eski okullarına gelen öğretmenler, oldukça heyecanlıydı.