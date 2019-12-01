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“Karakteri ve kültürü ile güçlü bir milletiz”

Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile birlikte düzenlenen konferansta konuşan Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Türk milleti, karakteri, kültürü ve geleneği ile güçlü bir milletir” dedi
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Körfez Belediyesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından "93 Harbi ve Anadolu'nun Bağımsızlık Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

Konferansı dinleyenler arasında ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın,  15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Solmaz Dane ve yönetimi de yer aldı. Konuşma öncesinde 93 Harbi ile ilgili sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

MÜCADELECİ RUHU

Konuşmasında Anadolu milletinin irfanı ve kültüründen bahseden Aydın, daha sonra 93 Harbi, Sarıkamış Destanı ve Çanakkale Destanı’na da değinerek buradaki milletin azim ve kararlılıkla düşmanı nasıl geri püskürttüğüne vurgu yaptı. Aydın, geçmişten bu yana Anadolu milletinin pek çok savaş verdiği ve en son olarak vatan hainlerine karşı 15 Temmuzda da Çanakkale'de ki gibi yurdu düşmana teslim etmediklerini belirterek Türk milletinin mücadeleci ruhuna vurgu yaptı.

Bugün 11:31 TSİ - Yaşam

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