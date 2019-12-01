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Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle buluşacak

Şehrin Tiyatrosu, 17 Aralık Salı günü yeni Kongre Merkezi’nde Kocaelili sanatseverlerle buluşacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 17 Aralık Salı günü yeni Kongre Merkezi’nin bin 300 kişilik salonunda sanatseverlerle buluşacak. Kongre Merkezi’nde Kocaelili sanatseverlerle buluşacak oyun, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun sezonlar oynamış birçok ödüle imza atmış Taner Tunçay’ın yönettiği Günün Çorbası adlı görkemli bir müzikal olacak. Muhteşem kadrosu, büyüleyici dansları, şarkıları ve dekoruyla ilk kez bu büyüklükteki bir müzikalin kentimizle buluşması da Kocaeli’nde ilklere imza atmış olacak.

BROADWAY MASALI TADINDA OLACAK

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliğini de taşıyan Günün Çorbası; taşıdığı tarihsel süreçle de dikkat çekiyor. 2’nci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde, bu savaşı ‘Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması’ olarak yorumlayan ABD’nin New York şehrinde tanık olduğumuz gündelik hayatlar; bir çorba tarifinin, bir sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor. 17 Aralık Salı günü sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan ‘Günün Çorbası’nın provaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

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