Büyük ikramiyenin hala sahibi çıkmadı!

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak ve para devlete kalacak.
Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz