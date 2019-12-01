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Büyük ikramiyenin hala sahibi çıkmadı!

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu.
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Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak ve para devlete kalacak.

 

 

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