Derinceli çiftçilere Aspir Tohumu dağıtıldı

Derince’de tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında başlatılan aspir bitkisi yetiştiriciliği projesinde çok önemli bir adım daha atıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 41 seçim vaadi arasında yer alan ve özel önem verdiği tarımsal kalkınmaya destek projesi kapsamında İshakçılar Kültür Merkezi’nde bir toplantı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Kocaeli İl Tarım Müdürü Kerim Mete, meclis üyeleri, muhtarlar ile çiftçiler ve bölge sakinleri ilgi gösterdi.

KALKINMA YERELDEN BAŞLAR

Çiftçilere aspir tohumlarının dağıtıldığı programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Yerel yöneticiler olarak alt ve üstyapı düzenlemeleri, çocuk parkları, rutin hizmetler ve çeşitli projelerimizi tabi ki hayata geçiriyoruz. Fakat esas olan ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Bu da ancak üretimle olur ve kalkınma da yerelden başlar. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak halkımızın önünü açmamız lazım. Kalkınmayı, üretimi sanayide sanayici, tarımda ise çiftçi yapar. Dolayısıyla çiftçinin karşılığı aslında sanayici demektir. En güzel, en sağlıklı, en yapılması gereken işlerden biri çiftçilik. Günümüzde çiftçilik değer kazanıyor” dedi.

AYGÜN’E TEŞEKKÜR

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem de aspir tohumlarının çiftçilere verilmesiyle yeni bir başlangıcın gerçekleştiğini belirtti. Kocaeli İl Tarım Müdürü Kerim Mete de projeyi hayata geçirmesinden dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür ette. Konuşmaların ardından Başkan Aygün, çiftçilere hayırlı olsun temennileri ile birlikte aspir tohumlarını dağıttı.