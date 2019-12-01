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Kaçak yabancıya ev kiralayan yanacak!

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşması beklenen torba yasada kaçak durumdaki yabancı şahısların ‘barınmasına, konaklamasına imkân sağlayanlar’ ile bunlara ‘evini kirayanlara’ para cezası uygulaması öngören bir madde var

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TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yasalaştırılması beklenen AK Parti’nin 98 maddelik torba teklifi aynen yasalaşırsa, kaçak durumdaki yabancı şahısların, “barınmasına, konaklamasına imkan sağlayanlar” ile bunlara “mülkiyetindeki gayrımenkulü kirayanlara” para cezası uygulanacak. Yasalaştırılması planlanan teklifle Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun, diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmeme koşuluyla idari para cezası uygulanması gereken fiilleri düzenleyen maddesi değiştiriliyor. Mevcut durumda kaçak durumdaki yabancıların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, araç veya binek hayvanı vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayanlara, her bir yabancı başına bin TL idari para cezası verilmesini öngören madde kapsamına “barınmasına ve konaklamasına imkan sağlayan” kişiler ile “mülkiyetindeki gayrımenkulü kiralayanlar” ekleniyor.

ÜÇ MADDE TARTIŞILIYOR

Teklifin bu maddesi AK Partili hukukçu vekiller arasında görüş ayrılığı yarattı. AK Parti grubunda teklif üzerine yapılan çalışmalar sırasında bazı hukukçu vekillerin, “Emlakçı evi kaçak bir yabancıya verdiyse ev sahibi ceza alacak. Bu doğru bir uygulama değil” itirazında bulundukları öğrenildi. Çalışmalar sırasında hukukçu vekillerden teklifin sınır dışı kararına karşı itiraz süresini 15 günden 7 günü düşüren maddesi ile sınır dışı seyahat masraflarını karşılamaya yetecek parası olmayan yabancıların mevcut parasının Hazine’ye irat kaydedilmesine ilişkin maddelerine de itiraz geldi. Düzenlemelerin aynen Meclis’ten geçirilmesi durumunda, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekeceği ve AB kriterleri açısından sıkıntı yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı. İtirazlar doğrultusunda sözkonusu üç maddeyle ilgili yeni bir değerlendirme çalışması yapan AK Parti’nin bu maddeleri teklif metninden çıkarabileceği ya da yumuşatabileceği belirtiliyor.

Bugün 11:40 TSİ - Ekonomi

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