‘Kara Cuma’da 2 milyon ürün satıldı

Bir dijital pazarlama firmasının verilerine göre bu yıl Kara Cuma'da satılan ürünlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 45 arttı. 2018 yılının cuma indirimlerinde 1 milyon 564 bin ürün satılırken, 2019 yılında aynı kampanyalar çerçevesinde 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Büyük bir çoğunluk sipariş için cuma saat 00:00-01:00 arasını tercih etti.
E-TİCARET PLATFORMU
Doğuş Holding çatısı altındaki Related Digital'ın verdiği bilgilere göre aralarında Boyner, N11 ve Gittigidiyor'un yanı sıra 1000 farklı irili ufaklı e-ticaret platformu 2019 yılındaki Kara Cuma kampanyalarında internet üzerinden 2 milyon 265 bin ürün sattı. (Trendyol’un verileri henüz açıklanmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz