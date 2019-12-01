‘Kara Cuma’da 2 milyon ürün satıldı

Bir dijital pazarlama firmasının verilerine göre bu yıl Kara Cuma'da satılan ürünlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 45 arttı. 2018 yılının cuma indirimlerinde 1 milyon 564 bin ürün satılırken, 2019 yılında aynı kampanyalar çerçevesinde 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Büyük bir çoğunluk sipariş için cuma saat 00:00-01:00 arasını tercih etti.

E-TİCARET PLATFORMU

Doğuş Holding çatısı altındaki Related Digital'ın verdiği bilgilere göre aralarında Boyner, N11 ve Gittigidiyor'un yanı sıra 1000 farklı irili ufaklı e-ticaret platformu 2019 yılındaki Kara Cuma kampanyalarında internet üzerinden 2 milyon 265 bin ürün sattı. (Trendyol’un verileri henüz açıklanmadı.