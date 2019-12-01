Başkan Büyükakın, Dağlı’yı konuk etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında konuk etti. Ziyaretten dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin şeref defterini imzalayan Vali Dağlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın’a görevinde başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Birliktelik yapılan görüş alışverişin ardından sona erdi.