Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında konuk etti. Ziyaretten dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin şeref defterini imzalayan Vali Dağlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın’a görevinde başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Birliktelik yapılan görüş alışverişin ardından sona erdi.
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Başkan Büyükakın, Dağlı’yı konuk etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında konuk etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz