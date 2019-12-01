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Süper periler: 92-79

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-79 mağlup ederek 7. maçında 4. galibiyetine imza attı

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Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-79 mağlup ederek 7. maçında 4. galibiyetine imza attı

SAYILAR DAĞILDI

Ekimizde 5 oyuncu çift haneli skor üretti ve Courtney 22, Gizem 16, Sasa 14, Monika 13, Talbert 10, Gamze 8, Özge de 7 sayı ile oynadı. Maçın en skorer ismi iseÇukurova’dan 28 sayı ile oynayan Morgan Tuck oldu. Mavi Yeşilliler önümüzdeki hafta deplasmanda ligde henüz galibiyeti bulunmayan Samsun Canik Belediyespor’a konuk olacak, ardından üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray’ı konuk edecek.

AKAR VE KAPLAN DA İZLEDİ

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, kulübün yöneticileri ve yaklaşık 1300 taraftar izledi. Maçın ardından takımın İzmitli yıldızı Özge Kavurmacıoğlu, Kocaelispor atkısını salladı ve taraftara üçlü çektirdi. N Erdem ÖVÜÇ

İZMİT BELEDİYESPOR:92

ÇUKUROVA BASKET: 79

SALON :İzmit Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel***, Benhür İrçel***, Cemil Uygül***

İZMİT Belediyespor: Talbert*** (10), Williams**** (22), Gizem Yavuz*** (16), Cado*** (14), Grigalauskyte*** (13), Gamze Takmaz*** (8), Özge Kavurmacıoğlu*** (7), Defne Melissa Paylar**, Ezgi Manlacı** (2), Melek Yusufoğlu**

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Tuck****(28), Gökşen Fitik** (6), Coffey*** (10), Bentley*** (10), Feride Şevval Akalan** (5), Melis Talay* (2), Meltem Avcı*, İlayda Güner** (6), Marginean*** (12)

1. PERİYOT: 20-19, 2. PERİYOT: 47-35, 3. PERİYOT: 73-56, MAÇ SONUCU: 92-79

Bugün 11:42 TSİ - Spor

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