Hürriyet’ten tebrik!..

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor’u, Çukurova Basketbol galibiyetinden ötürü kutladı. Başkan Hürriyet “Takımımız iyi mücadele etti ve hak ettiği bir galibiyet elde etti. Ben de sayın vekilim Haydar Akar ile maçı heyecan içinde izledim. İzmit için kadın basketbol takımımız kıymetli. İzmitli taraftarımız sağ olsunlar salonu doldurdu ve galibiyette onlar da pay sahibi oldu. Yönetimimizi, teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.