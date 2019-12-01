Her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan İzmit Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı öncesinde iki takım sporcuları sahaya Kadına Şiddete Hayır pankartı ile çıktı. Taraftarlar bu hareketi uzun süre alkışladı.
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Kadına Şiddete Hayır!..
Her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz