Fransa’da Alagaş rüzgarı

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonu karateci, Kocaeli’nin yaşayan efsanesi Haldun Alagaş, Fransa’da bulunan Shito Ryu Vesoul Karate Kulübü’nün organizasyonunda seminer verdi.

100’E YAKIN KURSİYERE SEMİNER VERDİ

Seminere Fransa’da yaşayan karate antrenörü Erhan Çiçek ile birlikte, Fransa karate şampiyonu kızı Sidelya Çiçek, şampiyon karateci Erik Bonnaud da katıldı. Başkan Bruno Colas tarafından samimi bir şekilde konuk edilen Alagaş, karate sporunun inceliklerini genç karatecilerle birlikte paylaştı. Aslen Karamürselli olan yardımcı antrenör Ümit Akgün’ün organize ettiği karate eğitim seminerinde Haldun Alagaş ile birlikte 100’e yakın kursiyer hazı bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Alagaş “Değerli ustalarla birlikte burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Bizlere ulaşmak isteyen, bizleri davet eden herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Başkan Bruno Colas, Dünyaca ünlü karateciler Erik Bonnaud ve hemşerim Ümit Akgün ustalarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.