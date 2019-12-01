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Kocaeli Master tutulmuyor: 5-2

Marmara Masterler Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Kocaeli Master, sezonun 10. maçında grubun dişli takımlarından Gebze Osmangazi Master ile karşılaştı.

Erdem ÖVÜÇ
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Marmara Masterler Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Kocaeli Master, sezonun 10. maçında grubun dişli takımlarından Gebze Osmangazi Master ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-2 kazanan Kocaeli Master üst üste 5. bu sezonki toplam 7. galibiyetine imza attı.

 PERDEYİ BÜLENT KURT AÇTI

İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan ve Ali Eren Sayın, Harun Ödübek ile Furkan Meraloğlu’nun yönettiği, Kenan Yavuz’un saha komiserliğini yaptığı maça hızlı başlayan Kocaeli Masterler, 6. dakikada öne geçti. Zafer’in pasında Bülent yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve perdeyi açan isim oldu.

OSMANGAZİ’DE HATA ÜSTÜNE HATA

12. dakikada konuk ekibin beraberlik golü geldi. Sol kanatta toplu önünde bulan Şahin Akagündüz topu iğne deliğinden geçirdi. (1-1) 19’da rakip savunmanın büyük hatasını iyi değerlendiren Zafer, kazandığı topu plase vuruşu ile kalecinin solundan filelere gönderdi ve Kocaeli’yi. 2-1 öne geçirdi. 27’de bu kez İsmail, rakip kaleci ve savunmanın paylaşmadığı topu önünde buldu ve skoru 3-1’e getirdi.

OSMAN ÇAKIR KAPTANLIK YAPTI!

İlk yarının son bölümlerinde Hasan Öztürk’ün düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Kocaelispor’un unutulmaz stoperi Osman Çakır kaçırdı. Kaleci Murat Şahin soluna uzanarak Çakır’ın penaltısında gole izin vermedi. İlk yarı 3-1 sona erdi. İkinci yarının başında Osmangazi Master penaltı kazandı. Yoğun itirazlar kararı değiştirmedi ve Mehmet Ali penaltı sonrası farkı 1’e indirdi. (3-2)

SON SÖZÜ SERTER SÖYLEDİ

Deneyimli ve kaliteli ayaklara sahip olan Kocaeli Master, İbrahim Keskin’in 46. dakikadaki golü ile skor 4-2’ye geldi. Osmangazi’nin iki etkili ismi Bahadır ve Afrikalı Eric’i iyi durduran Yeşil Siyahlılar 75’te Serter Keskin ile 1 gol daha buldu ve maçı 5-2 kazanarak 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.

YENİ YÖNETİCİLER DE İZLEDİ

Mücadeleyi Kocaeli Masterler Derneği Başkanı Orhan Uzel’in yanı sıra takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan yeni yönetim kurulu üyeleri Necati Dizdaroğlu, Basri Ertuğ ile sakatlıkları devam eden Erdinç ve Hasan Furuncu da izledi. Kocaeli Master 11. maçını Çayırova Masterler ile İzmit’te oynayacak. 

KOCAELİ MASTERLER: 5

OSMANGAZİ MASTERLER: 2

 STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Ali Eren Sayın**, Harun Ödübek***, Furkan Meraloğlu***

KOCAELİ MASTERLER: Çağlar Akın**, Serhat Karakayalar***, Osman Çakır***, İbrahim Keskin***, Cengiz Furuncu*** (Gökhan Saral**), Hasan Öztürk*** (Mehmet Aydınlı**), İsmail Işıksoy***, Serter Keskin***, Ünal Dilek***, Zafer Durmaz*** (Hakan Tan**), Bülent Kurt*** (Erdem Övüç**)

OSMANGAZİ MASTERLER:Murat Şahin* (İsmail*), Mehmet Ali Baştürk**, Fatih Özkan**, Adem Özkan** (Murat Ergin*), Bahadır Ata**, (Engin Taşkın*), Ali Unsur** (Arif Sağar*), Bayram Usta**, Ercan Demir**, Eric Obidike***, Şahin Akagündüz**, Vedat Demirbaş** (Mesut Kömürcü*)

GOLLER: Dk. 6 Bülent, Dk. 19 Zafer, Dk. 27 İsmail, Dk. 46 İbrahim, Dk. 75 Serter (Kocaeli)

Bugün 11:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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