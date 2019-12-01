Eski dostlar yalnız bırakmadı…

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü liderlik koltuğuna oturan Gaziantep ALG ile deplasmanda karşılaştı. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Futbol Sahası’ndaki maç öncesinde ALG adına forma giyen iki yıldız futbolcu Gülbin Hız ve Medine Erkan, eski hocası ve arkadaşlarını antrenman yaptığı statta ziyaret ederek vefalarını ortaya koydu.

ALEMDAR: ONLARLA GURUR DUYUYORUZ

Son derece samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada konuşan Bay Şampiyon Hasan Alemdar “Canım kızlarım Gülbin ve Medine bizleri yalnız bırakmadı. Onların başarıları ile gurur duyuyorum. Gaziantep ALG takımı yetkilileri de örnek ev sahiplikleri bizlere hiç yabancılık çektirmiyor. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü adına kendilerine şükranlarımız sunuyorum” dedi. Gülbin ve Medine de “Hasan hocamızı ve kardeşlerimizi görmek büyük mutluluk. Zorlu lig maratonunda başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.