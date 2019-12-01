Çınaraltı’dan Şaheser Müdür’e ziyaret

Darıca Gençlerbirliği’nin cefakar taraftar grubu Çınaraltı, kısa bir süre önce Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i makamında ziyaret etti. Sarı Yeşilliler, Müdür Şen’e yeni görevinde başarı ve kolaylık dilerken, tüm takımın imzaladığı Darıca Gençlerbirliği formasını Şaheser Şen’e takdim etti. Nazik ziyaretlerinden ötürü, Çınaraltı taraftar grubuna teşekkür eden Şaheser Şen, Darıca Gençlerbirliği’ne şampiyonluk yolunda başarı biledi.