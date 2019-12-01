Darıca Gençlerbirliği’nin cefakar taraftar grubu Çınaraltı, kısa bir süre önce Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i makamında ziyaret etti. Sarı Yeşilliler, Müdür Şen’e yeni görevinde başarı ve kolaylık dilerken, tüm takımın imzaladığı Darıca Gençlerbirliği formasını Şaheser Şen’e takdim etti. Nazik ziyaretlerinden ötürü, Çınaraltı taraftar grubuna teşekkür eden Şaheser Şen, Darıca Gençlerbirliği’ne şampiyonluk yolunda başarı biledi.
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Çınaraltı’dan Şaheser Müdür’e ziyaret
Darıca Gençlerbirliği’nin cefakar taraftar grubu Çınaraltı, kısa bir süre önce Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz