Kağıtspor, Tofaş’ı yukarıdan vurdu: 3-0

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun 8. maçında son sıradaki Tofaş’ı konuk etti. Zaman zaman zor anlar yaşasa da maçı set vermeden kazanan Lacivert Beyazlılar 8. maçında 7. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal takımı tebrik etti

HAFTAYA BURSA’YA GİDİYORLAR

8. haftanın diğer maçlarında Alanya Belediye sahasında İstanbul Büyükşehir’i 3-1, Milas Belediye deplasmanda İnegöl’ü 3-0, Altekma çok çekişmeli geçen maçta Düzce Belediye’yi 26-28, 25-19, 25-21 ve 29-27’lik setlerle 3-1, Saint Joseph sahasında Bigadiç’i 3-1 ve Jeopark Kula da sahasında Afyon Yüntaş’ı 3-1 ile geçmeyi başardı. Kağıtspor haftaya deplasmanda ligin zayıf takımlarından İnegöl Belediye’ye konuk olacak.

KAĞITSPOR: 3-TOFAŞSPOR: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Funda Dündar***, Ümit Akman***

KAĞITSPOR: Numan***, Yunus***, Onur***, Senad Ok***, Gökay***, Oğuzhan***

(Mertcan***, Hür Tatlıcı**, Yiğit**, Ömer**, Ali**, Eyüp**)

TOFAŞSPOR: Recep**, Mert*, Güven*, Harun**, Asef**, Emre**, Mecit**, İhsan**, Berke*, Serkan*, Burak*, Ahmetcan*, Selim*,

SETLER: 25-20, 25-19, 25-20

8. HAFTANIN SKORLARI

Kağıtspor – Tofaşspor: 3-0

Alanya Belediye İstanbul Büyükşehir: 3-1

İnegöl Belediye - Milas Belediye 0-3

Altekma – Düzce Belediye: 3-1

Saint Joseph – Bigadiç: 3-1

Jeopark Kula - Afyon Yüntaş: 3-1

9. HAFTANIN PROGRAMI – 7 ARALIK CUMARTESİ

14.00: İnegöl - Kağıtspor

15.00: Afyon Yüntaş – Alanya Belediye

14.00: Bigadiç – Jeopark Kula

17.00: Tofaşspor – Altekma

13.00: Düzce Belediye – Saint Joseph

14.00: Milas Belediye – İstanbul Büyükşehir