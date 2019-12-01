Kağıtspor, Tofaş’ı yukarıdan vurdu: 3-0

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun 8. maçında son sıradaki Tofaş’ı konuk etti. Zaman zaman zor anlar yaşasa da maçı set vermeden kazanan Lacivert Beyazlılar 8. maçında 7. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal takımı tebrik etti
HAFTAYA BURSA’YA GİDİYORLAR
8. haftanın diğer maçlarında Alanya Belediye sahasında İstanbul Büyükşehir’i 3-1, Milas Belediye deplasmanda İnegöl’ü 3-0, Altekma çok çekişmeli geçen maçta Düzce Belediye’yi 26-28, 25-19, 25-21 ve 29-27’lik setlerle 3-1, Saint Joseph sahasında Bigadiç’i 3-1 ve Jeopark Kula da sahasında Afyon Yüntaş’ı 3-1 ile geçmeyi başardı. Kağıtspor haftaya deplasmanda ligin zayıf takımlarından İnegöl Belediye’ye konuk olacak.
KAĞITSPOR: 3-TOFAŞSPOR: 0
SALON: Şampiyon Hasan Gemici
HAKEMLER: Funda Dündar***, Ümit Akman***
KAĞITSPOR: Numan***, Yunus***, Onur***, Senad Ok***, Gökay***, Oğuzhan***
(Mertcan***, Hür Tatlıcı**, Yiğit**, Ömer**, Ali**, Eyüp**)
TOFAŞSPOR: Recep**, Mert*, Güven*, Harun**, Asef**, Emre**, Mecit**, İhsan**, Berke*, Serkan*, Burak*, Ahmetcan*, Selim*,
SETLER: 25-20, 25-19, 25-20
8. HAFTANIN SKORLARI
Kağıtspor – Tofaşspor: 3-0
Alanya Belediye İstanbul Büyükşehir: 3-1
İnegöl Belediye - Milas Belediye 0-3
Altekma – Düzce Belediye: 3-1
Saint Joseph – Bigadiç: 3-1
Jeopark Kula - Afyon Yüntaş: 3-1
9. HAFTANIN PROGRAMI – 7 ARALIK CUMARTESİ
14.00: İnegöl - Kağıtspor
15.00: Afyon Yüntaş – Alanya Belediye
14.00: Bigadiç – Jeopark Kula
17.00: Tofaşspor – Altekma
13.00: Düzce Belediye – Saint Joseph
14.00: Milas Belediye – İstanbul Büyükşehir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz