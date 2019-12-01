Kocaeli Süper Amatör A Grubu’nda zirve yarışında yara alan Arslanbey GB, umudunu Play-Off’lara taşıyor. Çınarlıspor karşısında 2-1 yenilmekten kurtulamayan takım, bugün sahaya çıkacak lider Diliskelesi’ne adeta yol verdi. Diğer maçlarda ise Bağdatspor Suadiye’yi 2-0, İhsaniyespor ise Başiskele Damlar’ı 2-1 yendi. Lider Diliskelesi ise bugün Tayfunspor ile karşılaşacak. Kazanırsa fark 5 puana çıkacak.
Bugün 11:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
Arslanbey ağır yaralı: 2-1
Kocaeli Süper Amatör A Grubu’nda zirve yarışında yara alan Arslanbey GB, umudunu Play-Off’lara taşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz