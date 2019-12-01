Yavuz Başaran’ı ezdi geçti: 1-6

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda lider Yavuzspor her hafta adım adım Süper Lig’e yürüyor. Harbişspor ise lideri amansız şekilde takip ediyor. Başaranspor’a konuk olan Yavuzpor, maçı tam 6-1 kazanarak puanını 26’a yükseltirken, Harbişspor ise Beylikbağı Karadeniz’i zor da olsa 1-0 yenerek 25 puanla takibini sürdürdü.
BAŞARANSPOR: 1
DERİNCE YAVUZSPOR: 6
STAT: Cephanelik (1.Küme D)
HAKEMLER: Zeki Kırdudu ***, Eray Karmil ***, Ömer Faruk Duman ***
B.BAŞARANSPOR: Erdoğan **, M.Sait **, Anıl ** (Utku **), Burak Adıgüzel **, Hasan Cem **, Arda **, Mustafa **, Kayra ** (Burak Yılmaz **), İdris Zengin **, Dilaver **, Melih ***
DERİNCE YAVUZPOR: Fatih ***, Emre Kaan ***, Yusuf ***, Cihat ****, Kubilay ***, Serkan ***, Oğuzhan *** (Berk **), Caner *** (Burhan **), Osman ***, Sefa ****, Ferdi *** (Serdar **)
GOLLER: Melih dk..77 (B.Başaranspor), Cihat dk.10 (P) 13-55, Sefa dk.85-90-90+3 (Derince Yavuzspor)
KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 5
GEBZE SULTAN ORHAN: 3
STAT: Derbent (1.Küme B)
HAKEMLER: Gökhan Ortak ***, Ramazan Yıldız ***, Kadir Köken ***
KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Süleyman ***, Yunus ***, Ufuk ***, İsa ***, Savaş ***, Ensar ***, Gilman ** (Onuralp **), Emirhan ***, Burçin *** (Muhammet **), Ercan *** (Samet **), Emir ****
GEBZE SULTAN ORHAN: Doğukan **, Özgür **, Caner ***, Mücahit *** (Semih **),K.Yaşar **, Hamza **, Furkan **, İsa **, Umut ***, Ferdi ***, Berat ***
GOLLER:Burçin DK.39, Ercan DK.53, Emir DK.18-90, Emirhan DK.67 (Kocaeli Nusretiyespor),Mücahit DK.9, Umut DK.72, Ferdi DK.45 (P)
K.KART: Erdoğan Yedek Futbolcu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz