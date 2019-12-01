Yavuz Başaran’ı ezdi geçti: 1-6

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda lider Yavuzspor her hafta adım adım Süper Lig’e yürüyor. Harbişspor ise lideri amansız şekilde takip ediyor. Başaranspor’a konuk olan Yavuzpor, maçı tam 6-1 kazanarak puanını 26’a yükseltirken, Harbişspor ise Beylikbağı Karadeniz’i zor da olsa 1-0 yenerek 25 puanla takibini sürdürdü.

BAŞARANSPOR: 1

DERİNCE YAVUZSPOR: 6

STAT: Cephanelik (1.Küme D)

HAKEMLER: Zeki Kırdudu ***, Eray Karmil ***, Ömer Faruk Duman ***

B.BAŞARANSPOR: Erdoğan **, M.Sait **, Anıl ** (Utku **), Burak Adıgüzel **, Hasan Cem **, Arda **, Mustafa **, Kayra ** (Burak Yılmaz **), İdris Zengin **, Dilaver **, Melih ***

DERİNCE YAVUZPOR: Fatih ***, Emre Kaan ***, Yusuf ***, Cihat ****, Kubilay ***, Serkan ***, Oğuzhan *** (Berk **), Caner *** (Burhan **), Osman ***, Sefa ****, Ferdi *** (Serdar **)

GOLLER: Melih dk..77 (B.Başaranspor), Cihat dk.10 (P) 13-55, Sefa dk.85-90-90+3 (Derince Yavuzspor)

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 5

GEBZE SULTAN ORHAN: 3

STAT: Derbent (1.Küme B)

HAKEMLER: Gökhan Ortak ***, Ramazan Yıldız ***, Kadir Köken ***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Süleyman ***, Yunus ***, Ufuk ***, İsa ***, Savaş ***, Ensar ***, Gilman ** (Onuralp **), Emirhan ***, Burçin *** (Muhammet **), Ercan *** (Samet **), Emir ****

GEBZE SULTAN ORHAN: Doğukan **, Özgür **, Caner ***, Mücahit *** (Semih **),K.Yaşar **, Hamza **, Furkan **, İsa **, Umut ***, Ferdi ***, Berat ***

GOLLER:Burçin DK.39, Ercan DK.53, Emir DK.18-90, Emirhan DK.67 (Kocaeli Nusretiyespor),Mücahit DK.9, Umut DK.72, Ferdi DK.45 (P)

K.KART: Erdoğan Yedek Futbolcu