Bugün 11:57 TSİ - Spor

Gültepe Tavşancıl’ı yakaladı: 0-2

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda eski lider Gültepespor, kendisini liderlikten eden Esenspor’un, Tavşancıl ile de berabere kalması sonrasında zirveye ortak oldu.