Gültepe Tavşancıl’ı yakaladı: 0-2

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda eski lider Gültepespor, kendisini liderlikten eden Esenspor’un, Tavşancıl ile de berabere kalması sonrasında zirveye ortak oldu. Derince Birlikspor’u 2-0 yenen Gültepe ekibi, 24 puana yükseldi.
MERTSPOR: 5-KAVAKLISPOR: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Coşkun Topçu ***, Musa Şanverdi ***, Harun Ödübek ***
MERTSPOR: Nazif ***, Hakkı ***, Erkut ***, Tayfun *** (İlker **), Serdar ***, Enes Kurt ***, Turgay Çoban ***, Tolga Çoban *** (Enes Cihan **), Gökhan ***, Turhan ***, Mert *** (Alper Çoban **)
KAVAKLISPOR: Ahmet **, Oğuzhan Aksoy ** (Eren **), Muhammet **, Hasan Emre ***, Gökhan ** (Hamza **), Oğuzhan Adanur **, Cemal **, Burak **, Yunus **, Furkan ** (Batu **), Nedim Can **
GOLLER: Mert DK.14. Hakkı DK.22, Alper DK.75, Turgay Çoban DK.90+2 (Mertspor), Yunus Kavaklı DK.63
NOT: Burak DK.35 Penaltı kaçırdı
K.KART: Alper DK.90+3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz