CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe teşkilatında 23’ünde başlayan delege seçimleri 24’ünde sona erdi. Partililer ilçe binasına gelerek mahalle delegesini belirlemek üzere oy kullandı. Seçimlerde 119 mahalle delegesi belirlendi.
İŞTE BAŞİSKELE DELEGELERİ:
AKSIĞIN MAHALLESİ:
Nuri Niyazi Yücel
ALTINKENT MAHALLESİ
Mehmet Atasoy
İlayda Bakırlı
Hasan Buldu
Sema İçel
ATAKENT MAHALLESİ
Eylem Açıkalın
Nihat Ersin
Kuzey Kaya
Fatma Keskin
Şerafettin Kılıçkaya
Kemal Barış Sirmen
Yusuf Yumrukuz
AYDINKENT MAHALLESİ
Gökhan Arıcan
Asiye Nehir Bakkaloğlu
Hasan Baydar
İbrahim Kabasakal
Nezahat Taner
BARBAROS MAHALLESİ
Sebahattin Mehmet Alpaslan
Yıldız Altan
Şeyma Çelik
Hacı Gül
Mevlüt Özgür İçöz
Sabri Serin
Ceyda Tan Yazıcı
Havva Tezer
Arif Gökyıldız
CAMİDÜZÜ MAHALLESİ
Mehmet Erkan
DAMLAR MAHALLESİ
Gökhan Demirci
Fahri Örengül
Filiz Özar Ömürlü
Mustafa Şayan
DOĞANTEPE MAHALLESİ
Hasan Örçen
DÖNGEL MAHALLESİ
Belgin Bamaç
Nermin Ersoy
Serhan Şahinbaş
Sevil Çağlar
FATİH MAHALLESİ
Nurhayat Bayraktar
Sırma Bengüer Kurt
Muharrem Çelik
Talip Özbent
Zehra Emine Özkardeş
HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ
Zafer Çetin
Bilal Erdem Kara
KARADENİZLİLER MAHALLESİ
Hüseyin Ürkmez
KARŞIYAKA MAHALLESİ
Nevzi Kurşun
KILIÇARSLAN MAHALLESİ
Osman Anıl Acurman
Ali Bayram
Emre İlhan
Züleyha Önder
Hacı Yılmaz
KÖRFEZ MAHALLESİ
Engin Aslan
Esin Aydın
Ertunç Türe
Feyza Yılmaz
KULLAR TEPECİK MAHALLESİ
Tayfun Özkar
Mehmet Taşlı
Fevzi Kaplan
Tufan Özkar
MAHMUTPAŞA MAHALLESİ
İlknur Ataman
Batuhan Bayındır
Vedat Göger
Samet Karatay
Halit Olucuk
Filiz Özkar
Çınar Ulusoy
Önder Uzun
İlyas Koçak
MEHMETAĞA MAHALLESİ
Seyfi Özkar
Alibey Yiber
OVACIK MAHALLESİ
Emine Özkar
PAŞADAĞ MAHALLESİ
Berna Çetin Peker
Zeynep Karayel
Naşide Kılıçoğlu
Mehmet Celal Oker
Ayşe Oker
SAHİL MAHALLESİ
Memduha Özcan
Nuray Sağır
SEPETLİPINAR MAHALLESİ
Yücel Korkmaz
Nihat Şamba
SERDAR MAHALLESİ
Hayriye Bayram
Figen Çelik
Burcu Sağır
Demet Sağır
Fırat Sukuşu
Zeynep Suyadal
Şennaz Şahin
Hasan Varol
Ünal Çelik
SERİNDERE MAHALLESİ
Seyfettin Topal
SERVETİYE KARŞI MAHALLESİ
Osman Aktaş
SEYMEN MAHALLESİ
Özgüray Bülent Emiroğlu
Aynur Kandemir
Selahattin Özgür
Önder Zorer
Deniz Demirci
Sevim İslamoğlu
ŞEHİTEKREM MAHALLESİ
Hüseyin Bayram
Şeyda Erbayri
Ahmet Kaba
Yaşar Nurdan Sarıbay
VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
Yasin Hoşgör
Recep Kanpara
Metin Sarıkan
Şaban Sarıkan
YAYLACIK MAHALLESİ
Şefket Altuntaş
Şaban Taşcı
Ahmet Ulusakarya
Aydın Şensoy
YENİKÖY MERKEZ MAHALLESİ
Çetin Küçükyıldız
Metin Meydanlı
Satı Narin
Meral Saraç
Neriman Sözsoy
Orhan Sözsoy
Mustafa Berk Uluç
YEŞİLKENT MAHALLESİ
Nevzat Dalkıran
Şahin Ecevit
Asiye Güney
Muharrem İnce
Melek Ünsal
YEŞİLYURT MAHALLESİ
Bülent Çandır
Erol Çuhadar
Erkan Eker
Yusuf Erenkaya
Arif Ergün
Emrah Kılıçoğlu
Seyfettin Kılınç
Oğuzhan Saraç
Aysun Kılınç
YUVACIK YAKACIK MAHALLESİ
Ramazan Erdem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz