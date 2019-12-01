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CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele İlçe Örgütü'nde delege olmaya hak kazanan isimler belli oldu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe teşkilatında 23’ünde başlayan delege seçimleri 24’ünde sona erdi. Partililer ilçe binasına gelerek mahalle delegesini belirlemek üzere oy kullandı. Seçimlerde 119 mahalle delegesi belirlendi.

İŞTE BAŞİSKELE DELEGELERİ:

AKSIĞIN MAHALLESİ:

Nuri Niyazi Yücel

ALTINKENT MAHALLESİ

Mehmet Atasoy

İlayda Bakırlı

Hasan Buldu

Sema İçel

ATAKENT MAHALLESİ

Eylem Açıkalın

Nihat Ersin

Kuzey Kaya

Fatma Keskin

Şerafettin Kılıçkaya

Kemal Barış Sirmen

Yusuf Yumrukuz

AYDINKENT MAHALLESİ

Gökhan Arıcan

Asiye Nehir Bakkaloğlu

Hasan Baydar

İbrahim Kabasakal

Nezahat Taner

BARBAROS MAHALLESİ

Sebahattin Mehmet Alpaslan

Yıldız Altan

Şeyma Çelik

Hacı Gül

Mevlüt Özgür İçöz

Sabri Serin

Ceyda Tan Yazıcı

Havva Tezer

Arif Gökyıldız

CAMİDÜZÜ MAHALLESİ

Mehmet Erkan

DAMLAR MAHALLESİ

Gökhan Demirci

Fahri Örengül

Filiz Özar Ömürlü

Mustafa Şayan

DOĞANTEPE MAHALLESİ

Hasan Örçen

DÖNGEL MAHALLESİ

Belgin Bamaç

Nermin Ersoy

Serhan Şahinbaş

Sevil Çağlar

FATİH MAHALLESİ          

Nurhayat Bayraktar

Sırma Bengüer Kurt

Muharrem Çelik

Talip Özbent

Zehra Emine Özkardeş

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ

Zafer Çetin

Bilal Erdem Kara

KARADENİZLİLER MAHALLESİ

Hüseyin Ürkmez

KARŞIYAKA MAHALLESİ

Nevzi Kurşun

KILIÇARSLAN MAHALLESİ

Osman Anıl Acurman

Ali Bayram

Emre İlhan

Züleyha Önder

Hacı Yılmaz

KÖRFEZ MAHALLESİ

Engin Aslan

Esin Aydın

Ertunç Türe

Feyza Yılmaz

KULLAR TEPECİK MAHALLESİ

Tayfun Özkar

Mehmet Taşlı

Fevzi Kaplan

Tufan Özkar

MAHMUTPAŞA MAHALLESİ

İlknur Ataman

Batuhan Bayındır

Vedat Göger

Samet Karatay

Halit Olucuk

Filiz Özkar

Çınar Ulusoy

Önder Uzun

İlyas Koçak

 MEHMETAĞA MAHALLESİ

Seyfi Özkar

Alibey Yiber

OVACIK MAHALLESİ

Emine Özkar

PAŞADAĞ MAHALLESİ

Berna Çetin Peker

Zeynep Karayel

Naşide Kılıçoğlu

Mehmet Celal Oker

Ayşe Oker

SAHİL MAHALLESİ

Memduha Özcan

Nuray Sağır

SEPETLİPINAR MAHALLESİ

Yücel Korkmaz

Nihat Şamba

SERDAR MAHALLESİ

Hayriye Bayram

Figen Çelik

Burcu Sağır

Demet Sağır

Fırat Sukuşu

Zeynep Suyadal

Şennaz Şahin

Hasan Varol

Ünal Çelik

SERİNDERE MAHALLESİ

Seyfettin Topal

SERVETİYE KARŞI MAHALLESİ

Osman Aktaş

SEYMEN MAHALLESİ

Özgüray Bülent Emiroğlu

Aynur Kandemir

Selahattin Özgür

Önder Zorer

Deniz Demirci

Sevim İslamoğlu

ŞEHİTEKREM MAHALLESİ

Hüseyin Bayram

Şeyda Erbayri

Ahmet Kaba

Yaşar Nurdan Sarıbay

VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

Yasin Hoşgör

Recep Kanpara

Metin Sarıkan

Şaban Sarıkan

YAYLACIK MAHALLESİ

Şefket Altuntaş

Şaban Taşcı

Ahmet Ulusakarya

Aydın Şensoy

YENİKÖY MERKEZ MAHALLESİ

Çetin Küçükyıldız

Metin Meydanlı

Satı Narin

Meral Saraç

Neriman Sözsoy

Orhan Sözsoy

Mustafa Berk Uluç

YEŞİLKENT MAHALLESİ

Nevzat Dalkıran

Şahin Ecevit

Asiye Güney

Muharrem İnce

Melek Ünsal

YEŞİLYURT MAHALLESİ

Bülent Çandır

Erol Çuhadar

Erkan Eker

Yusuf Erenkaya

Arif Ergün

Emrah Kılıçoğlu

Seyfettin Kılınç

Oğuzhan Saraç

Aysun Kılınç

YUVACIK YAKACIK MAHALLESİ

Ramazan Erdem

Bugün 12:00 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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