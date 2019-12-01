İzmit Umuttepe'de çekildiği belirtilen görüntülerde çöp kovalarından taşan çöplerin kirli görüntü oluşturduğu belirtildi. Gazetemiz İhbar Hattı'na fotoğrafları gönderen vatandaş, çöplerin Umuttepe'de geç mi toplandığı konusunda bilgi edinmek istediklerini, bu tür manzaların İzmit'e yakışmadığını belirttiler.
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Umuttepe'de çöpler geç mi toplanıyor?
Gazetemiz İhbar Hattı'na gelen görüntülerde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde yer alan çöp kutularının taştığı görüldü
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Yorumlar
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Ömer - Kadıköy mahallesi Aktürk sokakta çöp konteynırı olmadığından herkes çöpünü kapısının önüne koyuyor. Fare, kedi. köpek ve bilumum haşerat bu sokakta çöpten hakkını almak için savaş halinde. Bu rezilliği İzmitin göbeğinde yaşatanlar bu sokakta konteynır istemeyen cahil sefil birkaç anarşist.. Aktürk sokaktaki bu rezilliğin bitirilmesini lgili makamlara duyuruyorum. Saygılarımla.
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