Umuttepe'de çöpler geç mi toplanıyor?

Ömer - Kadıköy mahallesi Aktürk sokakta çöp konteynırı olmadığından herkes çöpünü kapısının önüne koyuyor. Fare, kedi. köpek ve bilumum haşerat bu sokakta çöpten hakkını almak için savaş halinde. Bu rezilliği İzmitin göbeğinde yaşatanlar bu sokakta konteynır istemeyen cahil sefil birkaç anarşist.. Aktürk sokaktaki bu rezilliğin bitirilmesini lgili makamlara duyuruyorum. Saygılarımla.