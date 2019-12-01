Başkan Ellibeş de oyunu verdi

Delege seçimleri devam eden AKP'de İl Başkanı Mehmet Ellibeş de oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra kısa bir açıklamada bulunan başkan Ellibeş seçimlerin önce Türkiye'ye daha sonra ise Ak Parti'ye hayır getirmesi dileğinde bulundu.