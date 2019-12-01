Delege seçimleri devam eden AKP'de İl Başkanı Mehmet Ellibeş de oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra kısa bir açıklamada bulunan başkan Ellibeş seçimlerin önce Türkiye'ye daha sonra ise Ak Parti'ye hayır getirmesi dileğinde bulundu.
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Başkan Ellibeş de oyunu verdi
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, delege seçimleri için Gölcük Merkez Mahallesi'nde oy kullandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz