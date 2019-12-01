Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:47 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:19 TSİ

Başkan Ellibeş de oyunu verdi

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, delege seçimleri için Gölcük Merkez Mahallesi'nde oy kullandı

mask

Delege seçimleri devam eden AKP'de İl Başkanı Mehmet Ellibeş de oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra kısa bir açıklamada bulunan başkan Ellibeş seçimlerin önce Türkiye'ye daha sonra ise Ak Parti'ye hayır getirmesi dileğinde bulundu. 

Bugün 12:47 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti mask
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu mask
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu
Başkan Ellibeş de oyunu verdi mask
Başkan Ellibeş de oyunu verdi
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek mask
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar mask
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL