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Öğrencilerin korkusu geri dönüyor

Hürriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, lisede ders geçme yönetmeliği ile ilgili yeni çalışmalar yapıyor. Mevcut sistemde tüm derslerin ortalamasının 50 olması ile geçen öğrenci, yeni yönetmeliğe göre her dersten ayrı ayrı 50 not ortalamasını tutturması gerekecek.
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Hürriyet'in yaptığı habere göre Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme yönetmeliğini değiştirecek. Mevcut sistemde ders geçme şartı olarak tüm derslerin ortalamasının 50 olması gerekiyordu. Böylelikle öğrenci, zayıf derslerine rağmen bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanıyordu. Sistemde sınıf tekrarını azaltan bu faktör, artık değişiyor. Edinilen bilgilere göre, yeni sistemde bir öğrencinin her dersten ayrı ayrı 50 puan alması gerekiyor. Öğrenci, 3 dersten zayıf alarak üst sınıfa geçebilecek ancak o dersleri verme zorunluğu olacak. Bu sebeple lisedeki öğrencilerin de yaz okuluna kalmalarının önü açıldı. Yeni sistemin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile uygulamaya geçileceği düşünülüyor. Değişikliği en önemli sebeplerinden biri ise ders ayrımını ortadan kaldırarak, öğretmen ve ders arasında eşitliği sağlamak. Hürriyet'in konuştuğu bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, "Öğretmenin etkinliğini, saygınlığını arttırma adına yapılan bir çalışma. Bu çalışmayla birlikte öğrenciler dersi geçmek için çalışmak zorunda olacak. Öğretmenin niteliğinin arttırılması, velinin saygı duyması, öğretmenin değerinin toplum nazarında yükseltilmesi 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında.”

Kaynak: Hürriyet 

Bugün 12:53 TSİ - Eğitim

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