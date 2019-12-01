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Kahvede otururken yakalanmışlardı: 2 tutuklama

Çayırova'da iş yerlerinden toplamda 160 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir giyim mağazasından 10 bin TL değerinde kıyafet, yapı malzemeleri satan bir iş yerinden de 150 bin TL değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kullandığı araçları ve kimliklerini tespit ederek, operasyon düzenledi. İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen baskınla 4 şüpheli, kahvede otururken yakalandı. Şüpheliler, yere yatırılarak kelepçelendi. Hırsızların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar para ve hırsızlıkta kullandıkları aletler ile bir iş yerinden çaldıkları viskiler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G.’nin 11 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 22 hırsızlık suçundan da emniyet birimlerince arandığı, U.U.’nun 4, O.K.’nin 2 ve H.S.’nin ise 2 ayrı suçtan yine emniyet birimlerince arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.U. ile S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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