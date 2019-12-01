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CHP İzmit’te delege süreci tamamlandı

CHP İzmit’te mahalle delegelerinin tamamlanmasının ardından başlayan köy delege seçimlerinde sona gelindi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İŞTE BELİRLENEN KÖYLER

HAKKANİYE

Tevfik Deniz      

KULMAHMUT

İsmail Kamış      

ŞAHİNLER

Rıdvan Özer      

ÇAĞIRGAN

Hayrettin Efe    

BULDUK

Bayram Yaşar   

SÜVERLER

Önder Akdeniz

KAYNARCA

İsmail Şahin

ÇUBUKLU OSMANİYE

Rıza Zengin        

ÇUBUKLUBALA

Mehmet Bayhan            

DAĞKÖY

Cafer Sarı           

BÖĞÜRGEN

Mehmet Yazan

GÖKÇEÖREN

Erdoğan Kut      

ORHANİYE

Nejdet Emre

NEBİHOCALAR

Celil Demir         

YASSIBAĞ

İzzet Uzuner

ÇAYIRKÖY

Kadir Alkan        

Türkan Tunçer 

GÜVERCİNLİK

İsa Erdoğan       

DURHASAN

Sadettin Bulun 

BİBEOĞLU

Ahmet Uzun     

SULTANİYE

Bülent Ekşi        

FETHİYE

Kenan Yıldız      

EMİRHAN

Ayhan Yıldız       ,

ESELER

Çağatay Suat

KISALAR

Meryem Yıldırım

ARPALIK İHSANİYE

Nurhayat Şahin

SARIŞEYH

Atilla Özsoydaş

GÜLBAHÇEKADRİYE

Arif Taşçı

KOZLUCAK

Doğan Durak

BAĞLICA

Muharrem İpekden

DÜĞMECİLER

MEHMET OKUMUŞ

MECİDİYE

NECMİ SEVİM

Çavuşoğlu

Ahmet Şahin

SÜLEYMANİYE

Mehmet Aktaş

YENİCE

Sedat Aygün

AMBARCI

Selahattin Kanık

KARAABDÜLBAKİ

Mitat Tunalı

SAPAKPINAR

Mesut Gündoğan

HASANCIKLAR

Cevdet Günaydın

ORTABURUN

Muzaffer Şahin

KURTDERE

Mustafa Karaca

ZEYTİNBURNU

Durgut Keser

KULFALLI

Ergun Orhan

SEKBANLI

Ersin Öztaş

ARIZLI

Halil Uygun

BALÖREN

Hulusi Er
Ahmet Demir
İsmail Yıldırıcı

Gedikli

Serdar Gürsoy

BAYRAKTAR

İbrahim Pala
İsmail Akkül
Hasan Satılmış
Dilara Buket Orhan

Bugün 14:02 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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