CHP İzmit’te delege süreci tamamlandı

İŞTE BELİRLENEN KÖYLER
HAKKANİYE
Tevfik Deniz
KULMAHMUT
İsmail Kamış
ŞAHİNLER
Rıdvan Özer
ÇAĞIRGAN
Hayrettin Efe
BULDUK
Bayram Yaşar
SÜVERLER
Önder Akdeniz
KAYNARCA
İsmail Şahin
ÇUBUKLU OSMANİYE
Rıza Zengin
ÇUBUKLUBALA
Mehmet Bayhan
DAĞKÖY
Cafer Sarı
BÖĞÜRGEN
Mehmet Yazan
GÖKÇEÖREN
Erdoğan Kut
ORHANİYE
Nejdet Emre
NEBİHOCALAR
Celil Demir
YASSIBAĞ
İzzet Uzuner
ÇAYIRKÖY
Kadir Alkan
Türkan Tunçer
GÜVERCİNLİK
İsa Erdoğan
DURHASAN
Sadettin Bulun
BİBEOĞLU
Ahmet Uzun
SULTANİYE
Bülent Ekşi
FETHİYE
Kenan Yıldız
EMİRHAN
Ayhan Yıldız ,
ESELER
Çağatay Suat
KISALAR
Meryem Yıldırım
ARPALIK İHSANİYE
Nurhayat Şahin
SARIŞEYH
Atilla Özsoydaş
GÜLBAHÇEKADRİYE
Arif Taşçı
KOZLUCAK
Doğan Durak
BAĞLICA
Muharrem İpekden
DÜĞMECİLER
MEHMET OKUMUŞ
MECİDİYE
NECMİ SEVİM
Çavuşoğlu
Ahmet Şahin
SÜLEYMANİYE
Mehmet Aktaş
YENİCE
Sedat Aygün
AMBARCI
Selahattin Kanık
KARAABDÜLBAKİ
Mitat Tunalı
SAPAKPINAR
Mesut Gündoğan
HASANCIKLAR
Cevdet Günaydın
ORTABURUN
Muzaffer Şahin
KURTDERE
Mustafa Karaca
ZEYTİNBURNU
Durgut Keser
KULFALLI
Ergun Orhan
SEKBANLI
Ersin Öztaş
ARIZLI
Halil Uygun
BALÖREN
Hulusi Er
Ahmet Demir
İsmail Yıldırıcı
Gedikli
Serdar Gürsoy
BAYRAKTAR
İbrahim Pala
İsmail Akkül
Hasan Satılmış
Dilara Buket Orhan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz