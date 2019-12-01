Ellibeş: Herkes hür iradesiyle oylarını atıyor

AKP genel merkez tarafından iller arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla delege seçim takviminde değişikliğe gidilmiş, ilçe delege seçim takvimi 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olacağı bildirilmişti. AKP Kocaeli’de ise delege seçimleri bugün (1 Aralık) itibariyle başladı. 1,4 ve 8 Aralık tarihleri arasında Kocaeli’nin bütün ilçelerinde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Her ilçeden 400’er delege seçilecek.

“DİRİ, İRİ VE GÜÇLÜ BİR YAPI VAR”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş bugün AKP İzmit İlçe Binasına gelerek açıklamalarda bulundu. İl teşkilat yöneticilerinin ve İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in de bulunduğu açıklamada Ellibeş “Bugün 5 ilçe, 251 mahallede oy verme işlemleri sürüyor. Ben de ilçeleri dolaşıyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren var olan gücünü bugün burada birlikte yaşamaktayız. Diri, iri ve güçlü bir yapı var. Bu yapının da geleceğe daha umutla bakabilecek bir altyapı oluşturmada gayret ve çabası var” dedi.

“HERKES HÜR İRADESİYLE OYLARINI ATIYOR”

“Herkes hür iradesiyle oylarını atıyor” diyen Ellibeş, “Malumunuz bir kısım mahallelerimizi ilçe binalarımızda toplayarak, bir kısmın da seçim mahalle irtibat bürolarında sandıklarda oylarını atıyorlar. Herkes hür iradesiyle oylarını atıyor. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğu gibi diğer 4 ilçemizde de seçimleri hassasiyetle yaptıkları için teşekkür ediyorum. 4 Aralık ve 8 Aralık’ta da delege seçimlerimizi yaparak kongre sürecimizin ilk adımını tamamlamış olacağız. Geçmiş dönemlerde delegelik görevini başarıyla sürdüren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 17.00’de açtığımızda göreceğimiz delege arkadaşlarımızı da seçildikten sonra aynı hassasiyetle teşkilat çalışmalarınaaynı katkıyı sunacaklarına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“ZAMANI GELDİĞİNDE TESLİM EDER”

Ellibeş son olarak, “Bizim teşkilat yapımızın ana unsuru bu. Nöbet tutulur, zamanı geldiği zaman nöbet tutan kardeşimiz yeni kardeşimize bayrağını teslim eder. Bu teslim sağlık ve barış içerisinde olur. Görev alan arkadaşlarımızı ayrıca kutluyorum. Bizim bu demokrasi şölenimizi, mutlu tablomuzu toplumla kamuoyuyla paylaşmamıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.Ellibeş’in konuşmasının ardından İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ilçede Karabaş Mahallesi oy sandığında oyunu kullandı.