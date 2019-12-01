Nog-em Tasarım Butik açıldı

Kocaeli’de marka olmak ve yeni bir imaj yaratmayı hedefleyen Nog-em Tasarım Butik, İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokakta hizmete açıldı. Yaklaşık 15 senelik tecrübeleri ile Nihan Öner Gökmen ve Emine Eşiyok otaklığında hayata geçen Nog-em Tasarım Butik’in açılışına davetliler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini Nihan Öner Gükmen’in annesi Nevin Gökmen kesti. Açılışın ardından davetliler iş yerini gezdi. Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Pazar günler hariç haftanın her günü saat 10: 30 ile 19: 00 arasında açık olan iş yerinde özel tasarım kıyafetler, elbiseler, pantolonlar ve çeşitli aksesuarlar satışa sunuluyor. Nog-em Tasarım Butik’i rakiplerinden farklı kılan ise giymediğiniz kıyafetleri yeniden tasarlayarak geri dönüşümünü sağlıyor. Kullanmaktan sıkıldığınız kıyafetlerinize yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen Nog-em Tasarım Butik bu yönüyle oldukça ilgi çekeceğe benziyor.