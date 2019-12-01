Eski CHP ilçe başkanından AKP’ye delege seçim tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, AKP’de bugün başlayan delege seçimleri hakkında sosyal medya hesabından eleştirel bir açıklama yayınladı. AKP’ de bugün 5 ilçede seçimler başlamış, seçimlerde İzmit İlçe binasına 15 mahallenin sandığı kurulmuştu.

“TİYATRO VAR”

Küçükkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AKP mahalle delege seçimleri yapıyor! Onlarca sandık bir odada. Hepsi ayrı mahalle desen yüzlerce üyeli mahalliler odaya sığmaz. Çünkü gazeteler yoğun katılımlı seçim yazıyor. Bir mahallenin sandığı deseniz kim nereye oy verir anlaşılır bir durum, mevcut seçim alanı düzeni. Kısacası seçim adı altında bir tiyatro var sahnede. Demokrasi başlı başına seçim olmadığı gibi sandık koymak da başlı başına seçim değildir. Kuralı vardır adabı vardır” dedi.