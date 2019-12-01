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Eski CHP ilçe başkanından AKP’ye delege seçim tepkisi

AKP’de bugün başlayan delege seçimleri hakkında CHP eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yaptığı açıklamada, “Seçim adı altında bir tiyatro var sahnede” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, AKP’de bugün başlayan delege seçimleri hakkında sosyal medya hesabından eleştirel bir açıklama yayınladı. AKP’ de bugün 5 ilçede seçimler başlamış, seçimlerde İzmit İlçe binasına 15 mahallenin sandığı kurulmuştu.

“TİYATRO VAR”

Küçükkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AKP mahalle delege seçimleri yapıyor! Onlarca sandık bir odada. Hepsi ayrı mahalle desen yüzlerce üyeli mahalliler odaya sığmaz. Çünkü gazeteler yoğun katılımlı seçim yazıyor. Bir mahallenin sandığı deseniz kim nereye oy verir anlaşılır bir durum, mevcut seçim alanı düzeni. Kısacası seçim adı altında bir tiyatro var sahnede. Demokrasi başlı başına seçim olmadığı gibi sandık koymak da başlı başına seçim değildir. Kuralı vardır adabı vardır” dedi. 

Bugün 14:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
02

Fatih - böyle tiyatroya can kurban. asıl sen kendin çalıp kendinin oynadığı tiyatrona bak.tiyatronun a'lası sende var!!! chp'nin genlerinde var...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 15:23
01

İzmit Li - Bıktık sizden Bir gitmiyorsunuz, yeni insanlara da fırsat vermiyorsunuz, sonra demokrasi diyorsunuz, düşün şu Parti'nin yakasından yeni insanlar çıksın artık..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 14:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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