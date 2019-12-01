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“Devlet Büyükleri ve Şehit Emanetleri” Gölcük’te sergilendi

Gölcüklü şehitlerin kıyafetlerinin de yer aldığı, 221 şehidimizin emanetlerinin bulunduğu’Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri” sergisi, geniş katılımlı bir törenle açıldı

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Gölcük Belediyesi tarafından ülkemizin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren kahraman şehitlerimizin kıyafet ve eşyalarından oluşan, “Devlet Büyükleri ve Şehit Emanetleri Sergisi’nin” açılışı, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde törenle açıldı. 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay, Polis Memuru Fethi Sekin, Gölcüklü Özel Kuvvetler Askeri Binbaşı Bülent Albayrak’ın emanetlerinin de yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

 TÖRENE YOĞUN KATILIM

Açılış törenine şehit aileleri ve yakınları başta olmak üzere; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve eşi Aslıhan Akçay Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 “VATAN SAĞ OLSUN”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, İl Müftülüğü Vaizi Sedat Demirel’in şehitlerimiz için okunan Kur’an tilaveti ve dualarla devam etti. Ardından Gölcüklü 6 şehidimizin yakınları yaptıkları konuşmalarda o günlerde yaşadıklarını bir kez daha anlattılar. Tüm şehit yakınları yaptıkları konuşmaları “Vatan sağ olsun” diye noktaladılar. Serginin Koordinatörü Menderes Kılıçaslan’ın ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu vatanı asla bölemeyecekler. Bu ezanı dindiremeyecekler, Allah’ın izniyle devletimiz, milletimiz, ilelebet payidar olacaktır. Aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan bu nesil ve gelecek nesiller buna kesinlikle müsaade etmeyecektir” dedi.

 4 ARALIK SON GÜN

Ardından söz alan Kaymakam Karabulut, devletin her zaman şehidine ve şehit yakınlarına sahip çıktığını belirterek, “Hiçbir güç, bu ülkenin bayrağını indiremeyecek, hiçbir kalleş ezanımızı dindiremeyecektir” dedi. Konuşmalarının ardından Gölcük Kaymakamı Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Sezer tarafından şehit yakınlarına anı plaketi takdim edildi.. Sanat Galerisi’nde açılan Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, 4 Aralık Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar açık kalacak.

Bugün 14:31 TSİ - Gündem

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