Rizeliler, Ellibeş’i ağırladı

Ülkenin ekonomik sorunlarına değinen Ellibeş; “Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçti. Ekonomik veriler gelecek yıl için iyimser bir tablo sunmaya başladı. Ancak terör eskiden olduğu gibi öncelikli sorun olmaktan çıkmaya başlamıştır. Fakat işsizlik şu anda hem ilimizin hem de ülkemizin birinci sorunudur. İnşallah bu sorunu da kısa zamandaki ekonomideki iyileşme ile birlikte kısa zamanda atlatacağız” dedi. Ellibeş faizlerin düşmesine rağmen dövizin artmamasının, Merkez Başkanı değişikliğini doğruladığını belirtirken, Akdeniz’deki doğal gaz çıkarma mücadelesinin devam ettiğini söyledi.