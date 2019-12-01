Kent Konseyi ve İDEBİR’den Yapay Zeka Konferansı

Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkan Vekili Zekeriya Özak, İDEBİR Dernek Başkanı Kenan Seyrek ve ilgili vatandaşlar katıldı. Robotların her alanda hakim olmaya başladıklarını söyleyen Öztemel, bu durumun beraberinde insanların kafasında soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

“ÜLKE MESELESİ OLMALI”

Öztemel, yapay zeka konusunda ülkelerin farklı alanlara yoğunlaştığını anlatarak, "Yapay zeka konusunda Amerika, Japonya, Çin önde gidiyor. Almanya ciddi bir atak yaptı Endüstri 4.0 ile beraber, makine sektöründeki hakimiyetini kaybetmemek için. Yapay zeka sistemleri geliştirirken aslında herkes her noktada aynı, biz de onlarla aynıyız.” değerlendirmesinde bulundu. Öztemel, Türkiye’de yapay zekanın bir ülke meselesi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.