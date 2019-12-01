Gebze’de Aile Hekimlerine akılcı ilaç eğitimi

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 27-28 Kasım tarihleri arasında Gebze Sivil Toplum Merkezinde tam zamanlı düzenlenen “Antibiyotiklerin akılcı olarak kullanılması insanlık için hayati önem arz ediyor” isimli “Akılcı İlaç” eğitim programına, Gebze’de Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan tüm Aile Hekimleri katıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Akademisyen Prof. Dr. Emin Sami Arısoy’un eğitimci olarak katıldığı programda, antibiyotiklerin akılcı kullanımı ve gereksiz kullanımı sonucu meydana gelen rahatsızlıklar hakkında bilgi verildi.