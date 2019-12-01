Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1

Bölgesel Gelişim U-17 İkinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, en yakın rakibi Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan ekibimiz liderliğini sürdürdü. Maçın ardından basit hata sonrası golü yiyen ekibimiz tek kale oynadığı maçta aradığı golü 83’te Eren ile buldu

SEVİNEMEDİK

Ceza sahası içinde yerde yükselen topa harika vuran genç futbolcu topu tavana astı. Kalan sürede de öne geçmek için elinden geleni yapan Kocaelispor, 88’de akıl almaz bir gol kaçırdı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve kimi sporcu velilerinin de izlediği maçın ardından Kocaelispor’un gençleri beraberliğe sevinemedi.

A TAKIMLA BAŞLIYORLAR

Öte yandan U-19dan Lütfi Efe Özreisoğlu, U-17 takımından da Doğan Gürbüz, Denizhan Özdemir, Yiğit Canguru, Berat Kartal ve Haşim Arda Sarman, bugünden itibaren iki hafta süre ile A takım antrenmanlarına çıkacak. Bu futbolcularla ilgili karar A takım teknik direktörü Selahaddin Dinçel verecek.

U-19'DAN A TAKIMA DAVET EDİLENLER:

Lütfi Efe Özreisoğlu - 2001 doğumlu - Stoper - Karamürsel İdmanyurdu'nda yetişti. Geçen sezon Kocaelispor'a geldi.

U-17'DEN A TAKIMA DAVET EDİLENLER:

Doğan Gürbüz - 2003 doğumlu - Merkez Orta Saha - Dilovası Belediyespor'da yetişti - 2017'den beri Kocaelispor'da.

Denizalp Özdemir - 2003 doğumlu - Sol bek - Sol açık - Kyödspor'da yetişti. Körfez Futbol Kulübü'nden 2017'de geldi.

Haşim Arda Sarman - 2003 doğumlu - Sağ stoper - Futbola 2013'te Kocaelispor'da başladı. Kartepe Gençlerbirliği, Kartepe Belediyespor ve Körfez Spor Kulübü'nde oynadı. Bu sezon kısa bir süre Beşiktaş macerası oldu ve tekrardan yuvaya, Kocaelispor'a döndü.

Yiğit Canguru - 2003 doğumlu - Sağ bek - Yeni Kocaelispor'da yetişti. 2017'de Kocaelispor'a geldi.

Berat Kartal - 2003 doğumlu - Sağ açık - Futbola 11 yaşında Harbişspor'da yetişti. Geçen sezon Kocaelispor'a geldi.