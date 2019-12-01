Kardeş kardeşe kahvaltı

Kocaelispor’un kardeş takımı Antalyaspor’un taraftarı Başakşehir deplasmanı öncesinde İzmit’e uğradılar ve Çadır Sofrası’nda, Kocaelispor taraftarı ile birlikte kahvaltı yaptılar. Hodrimeydan Taraftarı Derneği’nin organize ettiği kahvaltıda iki kardeş kulüp taraftarı hasret giderdi. Çadır Sofrası sahibinin Sercan Özmen’in katkılarıyla samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltıda iki takım taraftarının dostluğu pekişti.