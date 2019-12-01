Halk Ekmek yarın başlıyor

Halk Ekmek Projesi protokolünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından imzalamasının ardından bütün hazırlıkları tamamlanan halk ekmek, yarın itibariyle satışa sunuluyor. 2019 yerel seçimleri ile birlikte gündeme gelen ve bir süredir kent kamuoyunda konuşulan Halk Ekmek uygulaması hakkında konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile yapılan görüşmelerde, uygulama kapsamındaki ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde 7 Ekim 2019 tarihinde imzalanan bir protokol ile uygulamaya geçiyoruz” dedi.

İZMİT PİLOT BÖLGE

İlk uygulamanın İzmit’te olacağı ve İzmit Belediyesi tarafından imza altına alınan protokol kapsamında, yerleri müştereken belirlenen 13 satış noktasında, protokol gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından konacak satış büfeleri ile uygulanacağını belirten Sarı, halk ekmekle ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Halk ekmeğin 200 gramının 1 TL’den satılacağını vurgulayan Başkan Ali Sarı, “7 Ekim 2019 tarihinde protokol imzalamıştık. 2 Aralık Pazartesi günü satışa başlıyoruz. Sabah 07.00-09.00 öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapılacak. Pazartesi günü saat 12.00’da Bulvar’daki büfenin önünde bir açıklama yapacağız” dedi.

15 SATIŞ NOKTASI VAR

Büfelerde ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacağını belirten Sarı, “Satışlar oturana kadar büfelere gönderilecek ekmek adedi de belli olacak. Halk ekmek uygulamasında İzmit merkez şuan pilot uygulama içerisinde. Buradaki uygulamanın ardından Başiskele ve akabinde Kartepe ile devam edeceğiz” dedi. İzmit’te 15 satış noktası bulunuyor. Bunlar, Anıtpark, Bulvar, Bekirdere (Mimar Sinan İlkokulu), Yeni Cuma Parkı, Yeşilova Şehit Zeki Aktan Parkı, 42 Evler Sanayi Mahallesi, Bağçeşme, Kuruçeşme Meydan, Serdar Mahallesi, Gültepe, Karadenizliler Mahallesi Alikahya Kültür Merkezi, Topçular Meydanı, Bayındırlık (Dünya Bankası), Tavşantepe Mahallesi ve Yahya Kaptan.

NAYLON POŞET SATILMAYACAK

Büfe çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Çalışanları, mahalledeki ev hanımlarından seçtik. Büfelerimiz Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri açık olacak. Pazar günleri ise kapalı olacak. Faaliyete geçen büfelerde ekmek alan vatandaşlara bir kereliğine mahsus bez poşet de verilecek. İlimizde birçok kurum ve kuruluşta faaliyete geçen sıfır atık projesi çerçevesinde halk ekmek satılacak büfelerde naylon poşet satışı olmayacak. Vatandaşlar, bir sonraki alışverişlerine Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği bez poşetlerle gelecek. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın büyük emekleriyle bugüne gelen halk ekmek büfelerinde İzmit fırıncı esnafının kaliteli ve hijyenik halk ekmeğini vatandaşlara sunulacak” şeklinde konuştu.